 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье


 

Политика ,  
0 

Трамп приказал нанести авиаудар по Сомали

Удары были нанесены по убежищам боевиков «Исламского государства». Трамп назвал это посланием всем террористам, готовящим убийства американских граждан
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении авиаударов по боевикам, связанным с «Исламским государством» (ИГ, признана террористической и запрещена в России) в Сомали.

«Сегодня утром я приказал нанести точечные удары с воздуха по старшему планировщику атак ИГ и другим террористам, которых он завербовал и возглавлял в Сомали», — написал Трамп на своей странице в Truth Social.

По его словам, террористы укрывались в местных пещерах. «В результате ударов были разрушены пещеры, в которых они жили, и убито множество террористов, при этом не было причинено никакого вреда мирным жителям», — добавил он.

Шеф Пентагона Пит Хегсет уточнил, что авиаудары наносились по боевикам в горах Голис. Он подчеркнул, что решение было принято в координации с федеральным правительством Сомали.

В Лондоне заявили о переговорах с Трампом по независимости Сомалиленда
Политика
Фото:Yannick Tylle / picture alliance / Global Look Press

Ячейка ИГ в Сомали относительно невелика — от 100 до 200 боевиков, и все они находятся на севере страны, писал NBC летом 2024 года. Другие небольшие группы террористов расположены также в Ливии, Конго, Мозамбике и других частях Африки. Спецслужбы США полагают, что в ИГ до сих пор состоят тысячи боевиков, в основном на севере Ирака и северо-востоке Сирии.

«Я это сделал! Послание ИГ и всем остальным, кто собирается нападать на американцев, таково: «Мы вас найдем и убьем!» — написал Трамп.

Африканское командование войск США (АФРИКОМ) отчитывалось об авиаударе по боевикам ИГИЛ и гибели трех террористов 31 мая 2024 года. Тогда, по данным военных, также не погиб никто из гражданских. В заявлении не уточнялось, кто был целью удара, как и личности погибших боевиков. По информации NBC, речь шла о ликвидации главного лидера ИГ Абдулкадира Мумина, однако власти США не смогли подтвердить его гибель.

Читайте РБК в Telegram.

Владимир Мединский займет бывший пост Сергея Михалкова

В Москве простились с культовым местом советского кино

Что посмотреть на выходных в кинотеатрах и онлайн. 8 вариантов

Собянин показал, как будет выглядеть Цирк на Вернадского после реконструкции

Покупать сейчас или подождать: что будет с ценами на квартиры в 2025 году

Китайцы начнут продавать в России недорогой кроссовер с ресурсом более 1 млн км

РБК запускает винный салон. Расписание

Великобритания и страны ЕС не пришли к согласию о миротворцах на Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

В 2024 году Турция приблизилась к рекордным показателям турпотока из России

Посланник Трампа рассказал о «надежном плане» завершения боев на Украине

В Финляндии школьнику с российским паспортом отказали в экскурсии
Авторы
Теги
Персоны
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Полина Мартынова Полина Мартынова
Сомали Исламское государство Дональд Трамп авиаудар
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года


 

Материалы по теме
В Лондоне заявили о переговорах с Трампом по независимости Сомалиленда
Политика
Смертник подорвал себя на пляже у отеля в Сомали
Общество
Пираты захватили грузовое судно с индийским экипажем у берегов Сомали
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 1 февраля
EUR ЦБ: 102,13 (-0,65) Инвестиции, 31 янв, 17:34 Курс доллара на 1 февраля
USD ЦБ: 97,81 (-0,2) Инвестиции, 31 янв, 17:34
Как узнать, кто же написал текст: человек или бездушная машинаРБК и Yandex Cloud, 22:10
Глава Карелии увидел русофобию в отказе школьнику в экскурсии в ФинляндииПолитика, 21:55
Ротенберг заявил, что победа над фашистами важнее пропущенных СКА шайбСпорт, 21:54
Российский тяжеловес Павлович прервал серию поражений в UFCСпорт, 21:45
Все пассажиры разбившегося санитарного самолета в США погиблиОбщество, 21:40
Власти Курской области уточнили число пропавших без вестиПолитика, 21:24
Саид Нурмагомедов на турнире UFC потерпел четвертое поражение в карьереСпорт, 21:15
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
3-дневный интенсив о работе с чат-ботом
Подробнее
Как связаны мода, дресс-код и десакрализация культурных пространствРБК и ГЭС-2, LIME, 21:15
Рублев проиграл 102-й ракетке мира в полуфинале турнира в МонпельеСпорт, 21:11
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 21:10
Пентагон решил убрать из своего пресс-корпуса либеральные СМИПолитика, 20:56
В Полтавской области Украины жители сообщили о подземных толчкахОбщество, 20:48
Трамп приказал нанести авиаудар по СомалиПолитика, 20:37
Антон Миранчук забил дебютный гол в составе швейцарского «Сьона»Спорт, 20:29