Трамп приказал нанести авиаудар по Сомали

Удары были нанесены по убежищам боевиков «Исламского государства». Трамп назвал это посланием всем террористам, готовящим убийства американских граждан

Дональд Трамп (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении авиаударов по боевикам, связанным с «Исламским государством» (ИГ, признана террористической и запрещена в России) в Сомали.

«Сегодня утром я приказал нанести точечные удары с воздуха по старшему планировщику атак ИГ и другим террористам, которых он завербовал и возглавлял в Сомали», — написал Трамп на своей странице в Truth Social.

По его словам, террористы укрывались в местных пещерах. «В результате ударов были разрушены пещеры, в которых они жили, и убито множество террористов, при этом не было причинено никакого вреда мирным жителям», — добавил он.

Шеф Пентагона Пит Хегсет уточнил, что авиаудары наносились по боевикам в горах Голис. Он подчеркнул, что решение было принято в координации с федеральным правительством Сомали.

Ячейка ИГ в Сомали относительно невелика — от 100 до 200 боевиков, и все они находятся на севере страны, писал NBC летом 2024 года. Другие небольшие группы террористов расположены также в Ливии, Конго, Мозамбике и других частях Африки. Спецслужбы США полагают, что в ИГ до сих пор состоят тысячи боевиков, в основном на севере Ирака и северо-востоке Сирии.

«Я это сделал! Послание ИГ и всем остальным, кто собирается нападать на американцев, таково: «Мы вас найдем и убьем!» — написал Трамп.

Африканское командование войск США (АФРИКОМ) отчитывалось об авиаударе по боевикам ИГИЛ и гибели трех террористов 31 мая 2024 года. Тогда, по данным военных, также не погиб никто из гражданских. В заявлении не уточнялось, кто был целью удара, как и личности погибших боевиков. По информации NBC, речь шла о ликвидации главного лидера ИГ Абдулкадира Мумина, однако власти США не смогли подтвердить его гибель.