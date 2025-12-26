 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

США ударили по объектам ИГИЛ в Нигерии

Трамп объявил об ударе по объектам боевиков, пообещав, что не даст «процветать радикальному исламскому терроризму». Reuters пишет, что США действовали по запросу нигерийских властей
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Tasos Katopodis / Getty Images)

Американские военные нанесли «мощный и смертоносный» удар по объектам террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещена в России) на северо-западе Нигерии, сообщил президент США Дональд Трамп.

«Ранее я предупреждал этих террористов, что если они не остановят резню христиан, им придется дорого заплатить, и сегодня вечером это произошло», — написал он в Truth Social. Reuters со ссылкой на американского чиновника сообщает, что Соединенные Штаты действовали по запросу нигерийских властей.

Трамп пообещал, что США под его руководством «не позволят процветать радикальному исламскому терроризму».

Трамп допустил ввод войск в Нигерию
Политика
Дональд Трамп

Нигерия официально является светским государством, но ее население почти поровну разделено между мусульманами (53%) и христианами (45%), пишет Guardian. В этом году в стране произошло несколько массовых убийств на религиозной почве, передает CNN. В апреле президент Бола Тинубу заявил, что по меньшей мере 40 человек погибли в результате нападения боевиков на христианскую сельскохозяйственную общину на севере страны. Два месяца спустя, по данным правозащитников, более 100 человек были убиты в деревне Йелват (штат Бенуэ), чье население преимущественно составляют христиане.

Трамп называл Нигерию «страной, вызывающей особую озабоченность», говорил, что там были убиты «тысячи» христиан. Нирегийские власти это опровергли. «Характеристика Нигерии как страны с религиозной нетерпимостью не отражает действительность и не учитывает последовательные усилия правительства по защите свободы вероисповедания», — заявил Тинубу. МИД страны пообещал продолжать борьбу с насильственным экстремизмом и выразил надежду, что Вашингтон останется близким союзником Абуджи.

Несмотря на этой, в начале ноября Трамп поручил Пентагону подготовиться к возможным военным действиям в Нигерии и заявил, что рассматривает разные варианты, включая ввод войск и авиаудары. В декабре он ввел частичный запрет на въезд в США граждан Нигерии.

В начале этой недели министр информации Нигерии Мохаммед Идрис заявил, что дипломатический конфликт с Соединенными Штатами «в значительной степени урегулирован».

В Нигерии, помимо ИГИЛ, действуют другие исламисткие группировки, в том числе боевики «Боко Харам» (запрещенная в России террористическая организация), от рук которых погибли несколько тысяч человек.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова
Дональд Трамп Нигерия США Исламское государство
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
