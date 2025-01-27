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Война санкций ,  
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Венгрия согласилась на санкции против России

Сюжет
Война санкций
Орбан угрожал не продлить все санкции ЕС против России и выдвигал Украине требования по газу. Дипломаты рассказывают, что власти Венгрии все же уступят. Один из них шутливо заметил: «Им нравится драма»
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Michael Gruber / Getty Images)

Евросоюз в понедельник, 27 января, готовится в очередной раз согласовать продление санкций против России, а Венгрия готова поддержать это решение, пишут Bloomberg и Politico со ссылкой на источники.

В этот день в Брюсселе состоится встреча министров иностранных дел стран ЕС.

Венгрия пойдет на уступки в обмен на заявление, в котором будут упомянуты ее опасения насчет «энергетической безопасности», сообщает Politico.

Санкционный режим ЕС требует продления каждые полгода, для этого ни одна страна не должна высказаться против. От продления мер зависит действие 15 пакетов санкций, в том числе блокирование почти €200 млрд суверенных активов России.

В этот раз Венгрия предложила отменить санкции против России, премьер Виктор Орбан предупредил, что согласится на продление ограничений если Украина выполнит несколько условий: восстановление транзита российского газа, не атаковать инфраструктуру «Турецкого потока» и не мешать поставкам российской нефти в Европу через свою территорию. Политик связывал свои действия с возвращением Дональда Трампа на пост президента США.

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На днях о продлении санкций в понедельник писал Politico. Со слов одного из спецпредставителей ЕС, согласование все же состоится несмотря на возражения, которые озвучивали дипломаты Венгрии во время подготовительных встреч. «Им нравится драма», — иронично заметил дипломат.

Первые признаки отказа Будапешта от позиции вето проявились еще в середине прошлой недели, сообщали Politico дипломаты на условиях анонимности. «Я думаю, что Венгрии лучше бы перепроверить информацию у своего американского героя. Кажется, он очень поддерживает санкции против России», — поделился один из них.

Трамп говорил о сохранении экономического давления на Россию до заключения ею сделки с Украиной и угрожал усилить санкции, если соглашение заключить не удастся. Кремль сообщил, что «фиксирует все нюансы», но нового в словах республиканца нет.

Два собеседника издания рассказали об отсутствии у ЕС запасного плана, который бы предотвратил снятие санкций с России, если Венгрия все же будет стоять на своем. Они исключили жизнеспособность варианта, при котором российские активы не будут переданы из хранилища бельгийского депозитария Euroclear с помощью запрещающего указа короля Бельгии.

«Это Netflix. Это не реальная жизнь. Это никогда не выносилось на обсуждение», — сказал один из источников и пояснил, что деньги хранятся в частной фирме Euroclear, а не непосредственно в бельгийском государстве.

Российская сторона требует снять западные санкции и считает их незаконными, неэффективными и нелегитимными. Любое задействование заблокированных за границей государственных активов воспринимается Москвой как воровство.

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Венгрия Евросоюз санкции ЕС
Виктор Орбан фото

Виктор Орбан

политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
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