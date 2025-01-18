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Военная операция на Украине ,  
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В Евросоюзе отказались снимать санкции с России до переговоров по Украине

Каллас: ЕС не снимет санкции преждевременно из-за ослабления позиций в диалоге
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
ЕС окажется в «гораздо более слабой позиции», если отменит санкции против России до переговоров, поскольку лишится «рычага» влияния, сказала глава европейской дипломатии. Москва требует отменить ограничения
Кая Каллас
Кая Каллас (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Европейские санкции против России не будут сняты преждевременно, поскольку они остаются рычагом для переговоров по российско-украинскому конфликту, заявила AFP верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Дипломат пояснила, что Россия не изменила своих целей, «и на местах ничего не изменилось», а потому оснований для отмены санкций нет, и «было бы очень странно» в таких условиях отказываться от них.

«Какими бы ни были переговоры, мы окажемся в гораздо более слабой позиции» при ранней отмене ограничений, это также не в интересах США, считает Каллас.

Евросоюз за почти три года принял 15 пакетов санкций против России, сейчас ведется работа на 16-м пакетом ограничений. Санкции продлеваются каждые полгода, для этого требуется единогласное решение всех 27 стран — членов союза.

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С призывом отменить европейские санкции против России накануне выступил венгерский премьер Виктор Орбан. Он связал это с наступлением «новой эры» с приходом нового президента США Дональда Трама. «Пришло время выбросить санкции в окно и создать систему отношений с Россией без санкций. До этого еще далеко, но мы должны над этим работать», — считает Орбан.

Правительство Венгрии пока не решило, поддерживать ли очередное продление действия ограничений. «Я думаю, что прежде чем мы примем решение о продлении санкций еще на шесть месяцев, следует спросить у будущей администрации США, как она видит будущее режима санкций», — пояснил министр по делам Евросоюза Яноша Боки.

Сенатор Марко Рубио, выдвинутый Трампом на должность госсекретаря, отмечал, что санкции против России служат США рычагом «за пределами военных возможностей». «Очень сложно достичь соглашения или договоренности, которые начинаются с прекращения огня и заканчиваются мирным соглашением, если только у обеих сторон нет рычагов», — пояснил он. Кандидат Трампа в главы Минфина США Скотт Бессент назвал санкции, введенные предыдущей администрацией против России, «недостаточно жесткими» и пообещал поддержать их усиление при необходимости.

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По сведениям Bloomberg, команда Трампа начала разработку стратегии санкций против России, чтобы способствовать достижению соглашения между Россией и Украиной «в ближайшие месяцы». Рассматриваются два вероятных подхода к стратегии, рассказали источники: в рамках первого вашингтон сделает «жесты доброй воли» при наличии подвижек, в рамках второго — надавит для влияния на решения. К какому из этих вариантов склоняется сам Трамп — непонятно.

Российская сторона требует отменить западные санкции, называет их нелегитимными и неэффективными. По мнению президента Владимира Путина, ограничения останутся надолго.

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Кая Каллас Евросоюз санкции ЕС отмена санкций
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Кая Каллас

политик, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности
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