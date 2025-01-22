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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп допустил скорые контакты с Путиным и новые санкции против России

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Сюжет
Военная операция на Украине
Ужесточение санкций против России «вероятно», если та откажется от переговоров о прекращении огня, заявил Трамп. Он сообщил о готовности к встрече с Путиным «в любое время» и изучении вопроса о поставках оружия Киеву
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

США могут ужесточить санкции против России, если Москва откажется сесть за стол переговоров об урегулировании военного конфликта с Украиной, заявил президент Дональд Трамп журналистам в Белом доме. Трансляция шла на YouTube.

«Звучит вероятно», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

По словам Трампа, «очень скоро» он поговорит с российским президентом Владимиром Путиным. Республиканец добавил, что готов к встрече с ним «в любое время», когда этого захочет российская сторона.

Украинский президент Владимир Зеленский хочет мира, уверен Трамп, «но для танго требуются двое» (Путин в декабре заявлял, что Россия тоже стремится к завершению конфликта). «Посмотрим, что получится», — добавил он. Говоря о дальнейших поставках оружия Киеву, американский лидер сказал, что Соединенные Штаты «изучают вопрос».

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Фото:Олег Петрасюк / Reuters

Отвечая на вопрос, возможна ли заморозка конфликта между Москвой и Киевом, Трамп сказал: «Война никогда не должна была начинаться. Если бы у вас [в США] был компетентный президент, чего не было, война бы не началась». Он вновь заявил, что не допустил бы начала боев, если бы был у власти.

Вскоре после вступления в должность 47-го президента США Трамп дал понять, что экономическое давление на Россию сохранится до заключения ею сделки с Украиной. По данным Bloomberg, санкционная стратегия новой администрации подразумевает ужесточение мер против российских производителей нефти, чтобы повлиять на решение Москвы о завершении конфликта. Если в Белом доме посчитают, что бои близки к завершению, то США могут принять какие-либо «жесты доброй воли» в отношении нефтяников.

В Кремле заявляли, что не удивятся ужесточению санкций при Трампе. «Здесь не нужно предаваться каким-то чрезмерным ожиданиям. Никаких коренных изменение быть не может», — отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Россия считает санкции незаконными, отмена западных ограничений — одно из условий для урегулирования, которые озвучивал Путин.

Что касается диалога с новыми властями США, в том числе об окончании конфликта с Украиной, российская сторона не раз заявляла о готовности к нему. Кремль отмечал, что Россия пока не получала от представителей команды Трампа предложений по урегулированию.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Дональд Трамп США санкции Украина Владимир Путин Владимир Зеленский
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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