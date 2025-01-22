Трамп допустил скорые контакты с Путиным и новые санкции против России
США могут ужесточить санкции против России, если Москва откажется сесть за стол переговоров об урегулировании военного конфликта с Украиной, заявил президент Дональд Трамп журналистам в Белом доме. Трансляция шла на YouTube.
«Звучит вероятно», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.
По словам Трампа, «очень скоро» он поговорит с российским президентом Владимиром Путиным. Республиканец добавил, что готов к встрече с ним «в любое время», когда этого захочет российская сторона.
Украинский президент Владимир Зеленский хочет мира, уверен Трамп, «но для танго требуются двое» (Путин в декабре заявлял, что Россия тоже стремится к завершению конфликта). «Посмотрим, что получится», — добавил он. Говоря о дальнейших поставках оружия Киеву, американский лидер сказал, что Соединенные Штаты «изучают вопрос».
Отвечая на вопрос, возможна ли заморозка конфликта между Москвой и Киевом, Трамп сказал: «Война никогда не должна была начинаться. Если бы у вас [в США] был компетентный президент, чего не было, война бы не началась». Он вновь заявил, что не допустил бы начала боев, если бы был у власти.
Вскоре после вступления в должность 47-го президента США Трамп дал понять, что экономическое давление на Россию сохранится до заключения ею сделки с Украиной. По данным Bloomberg, санкционная стратегия новой администрации подразумевает ужесточение мер против российских производителей нефти, чтобы повлиять на решение Москвы о завершении конфликта. Если в Белом доме посчитают, что бои близки к завершению, то США могут принять какие-либо «жесты доброй воли» в отношении нефтяников.
В Кремле заявляли, что не удивятся ужесточению санкций при Трампе. «Здесь не нужно предаваться каким-то чрезмерным ожиданиям. Никаких коренных изменение быть не может», — отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Россия считает санкции незаконными, отмена западных ограничений — одно из условий для урегулирования, которые озвучивал Путин.
Что касается диалога с новыми властями США, в том числе об окончании конфликта с Украиной, российская сторона не раз заявляла о готовности к нему. Кремль отмечал, что Россия пока не получала от представителей команды Трампа предложений по урегулированию.
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