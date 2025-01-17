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Война санкций ,  
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FT узнал о плане ЕС сохранить санкций против России с помощью короля

FT: Россия сможет вернуть деньги на следующий день при отмене санкций
Сюжет
Война санкций
ЕС продлевает санкции каждые полгода, но теперь продление может не пройти из-за позиции Венгрии. В ЕС пока пытаются уговорить Орбана продлить санкции, но разрабатывают запасной план с привлечением указа короля Бельгии.
Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

Европейские чиновники разрабатывают план сохранения санкций против России при помощи указа короля Бельгии. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на европейских чиновников.

Накануне Венгрия сообщила, что пока не приняла решения о продлении санкций против России и выступила за консультации с избранным президентом США Дональдом Трампом по этому вопросу. Теперь есть риск, что Венгрия может наложить вето на продление, пишет FT.

Пока официальные лица ЕС пытаются убедить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана продлить санкции и сохранить замороженными российскими государственные активы в ЕС. В частности, речь идет об около €190 млрд российских государственных активов в центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear, базирующемся в Бельгии. В случае, если санкции снимут, эти деньги «будут в России на следующий день», рассказал изданию европейский чиновник. Это связано с тем, что у финансовых посредников не будет оснований их удерживать.

Поэтому в ЕС предложили запасной план с использованием указа короля Бельгии военного времени, который был принят в 1944 году. Он позволяет королю Филиппу блокировать передачу активов из страны, рассказали изданию четыре должностных лица, которые участвовали в обсуждениях.

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Фото:Замир Усманов / ТАСС

Дворец короля Бельгии отказался сообщить FT, обращались ли к нему с таким предложением. Euroclear отказался от комментариев. В МИД Бельгии заявили, что страна «делает все возможное, чтобы достичь соглашения о возобновлении санкций против России».

Европейский союз с 2022 года утвердил 15 пакетов санкций против России и работает над 16-м пакетом мер. ЕС продлевает действующие санкции каждые шесть месяцев, для этого требуется единогласное решение всех 27 стран-членов союза.

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