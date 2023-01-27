Ультраправый политик сжег Коран у российского посольства в Дании

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 75,41 (+0,07) Инвестиции, 16:26
Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 69,34 (+0,21) Инвестиции, 16:26
Путин поручил до июля повысить МРОТ с опережением уровня инфляции Политика, 20:04
Главу информационного управления ФТС арестовали на два месяца Общество, 19:47
«Матч ТВ» узнал о планах ЦСКА подписать контракт с Дзюбой Спорт, 19:46
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:44
Скрывшегося от ГИБДД бывшего вице-губернатора Петербурга арестовали Общество, 19:41
Глава Минобороны Германии исключил поставку Украине самолетов Политика, 19:35
«Авангард» обыграл в московское «Динамо» и прервал серию поражений в КХЛ Спорт, 19:26
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
За 5 дней вы научитесь использовать разные инструменты управления временем
Прокачать навык
Рост биткоина и «золотой» стейблкоин. Главные события недели Крипто, 19:21
Швейцария не увидела оснований передать российские активы Украине Политика, 19:09
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:56
МИД потребовал от посла Латвии покинуть Россию за две недели Политика, 18:52
Абаскаль оценил новичков «Спартака» Спорт, 18:51
Ультраправый политик сжег Коран у российского посольства в Дании Политика, 18:51
Сериалы про врачей: 12 лучших зарубежных шоу Life, 18:38
Политика ,  
0 

Ультраправый политик сжег Коран у российского посольства в Дании

Ультраправый политик Палудан сжег Коран у российского посольства в Дании
Основатель правой партии Расмус Палудан пообещал сжигать Коран каждую пятницу, пока Турция не одобрит заявку Швеции в НАТО. На этой неделе политик решил провести акции у мечети и зданий российской и турецкой дипмиссий
Расмус Палудан (слева)
Расмус Палудан (слева) (Фото: Olafur Steinar Gestsson / Ritzau Scanpix / Reuters)

Ультраправый политик, основатель датской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег Коран рядом с консульским отделом российского посольства в Копенгагене. Российская дипмиссия осудила его действия, говорится в телеграм-канале посольства.

«Публичное глумление над чувствами верующих, организованное при попустительстве датских властей, является не проявлением свободы слова и демократии, а грубой и невежественной провокацией, рассчитанной на разжигание межрелигиозной розни и межцивилизационного конфликта», — заявили в посольстве. Там призвали привлечь организаторов к ответственности.

Датская ежедневная газета Ekstra Bladet пишет, что Палудан пообещал сжигать Коран каждую пятницу, пока президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не поддержит членство Швеции в НАТО.

По данным Berlingske, Палудан 27 января планировал сжечь Коран в трех местах: рядом с посольствами Турции и России, а также у мечети в мультикультурном районе Нёрребро. На место проведения акции у турецкой дипмиссии приехали полицейские, а собравшиеся вокруг люди включили громкую арабскую музыку, чтобы заглушить слова политика. Из-за поджога священной книги мусульман МИД Турции вызвал посла Дании.

21 января Палудан сжег Коран перед зданием турецкого посольства в шведской столице, власти согласовали эту акцию. Эрдоган после этого посоветовал Швеции не ждать от Анкары поддержки во вступлении в НАТО. «Ни один человек не имеет права оскорблять святых мусульман или людей других религий и верований», — заявил он.

Читайте на РБК Pro
Банкроты России-2022: кто больше всех задолжал и больше всех вернул
В России появился мировой электросетевой гигант. Что ожидать от его акций
Ресторатор Александр Раппопорт: «Прочувствовать Питер я просто не могу»
Борьба за чистоту: чем Запад собирается заменить нефть и газ из России

МИД Турции назвал акции по сожжению Корана «гнусным нападением» и «открытым преступлением на почве ненависти». Анкара отменила визит министра обороны Швеции Пола Йонсона, так как поездка «потеряла смысл».

В середине января Эрдоган допустил ухудшение отношений со Швецией, поскольку та не выдает Анкаре сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК), которую в Турции считают террористической. Экстрадиция примерно 130 членов организации — обязательное условие для одобрения заявки страны на вступление в Североатлантический альянс, которую Швеция подала в мае прошлого года. Чтобы государство стало членом НАТО, вступление должны поддержать все 30 стран, которые входят в блок.

8 января глава правительства Швеции Ульф Кристерссон заявил, что его страна выполнила все обещания, но некоторые условия Анкары исполнить невозможно: «Они требуют того, что мы не можем и не хотим им давать». В частности, он указал на невозможность выдачи шведов в другую страну.

Авторы
Теги
Мир Ландау
Коран Дания Турция НАТО
Материалы по теме
Турция обвинила Швецию в нарушении обязательств по вступлению в НАТО
Политика
МИД Финляндии назвал сложности вступления в НАТО без Швеции
Политика
Кадыров пригрозил «вечным проклятием» сжегшим Коран в Стокгольме
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter