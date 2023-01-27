Ультраправый политик сжег Коран у российского посольства в Дании

Основатель правой партии Расмус Палудан пообещал сжигать Коран каждую пятницу, пока Турция не одобрит заявку Швеции в НАТО. На этой неделе политик решил провести акции у мечети и зданий российской и турецкой дипмиссий

Расмус Палудан (слева) (Фото: Olafur Steinar Gestsson / Ritzau Scanpix / Reuters)

Ультраправый политик, основатель датской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег Коран рядом с консульским отделом российского посольства в Копенгагене. Российская дипмиссия осудила его действия, говорится в телеграм-канале посольства.

«Публичное глумление над чувствами верующих, организованное при попустительстве датских властей, является не проявлением свободы слова и демократии, а грубой и невежественной провокацией, рассчитанной на разжигание межрелигиозной розни и межцивилизационного конфликта», — заявили в посольстве. Там призвали привлечь организаторов к ответственности.

Датская ежедневная газета Ekstra Bladet пишет, что Палудан пообещал сжигать Коран каждую пятницу, пока президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не поддержит членство Швеции в НАТО.

По данным Berlingske, Палудан 27 января планировал сжечь Коран в трех местах: рядом с посольствами Турции и России, а также у мечети в мультикультурном районе Нёрребро. На место проведения акции у турецкой дипмиссии приехали полицейские, а собравшиеся вокруг люди включили громкую арабскую музыку, чтобы заглушить слова политика. Из-за поджога священной книги мусульман МИД Турции вызвал посла Дании.

21 января Палудан сжег Коран перед зданием турецкого посольства в шведской столице, власти согласовали эту акцию. Эрдоган после этого посоветовал Швеции не ждать от Анкары поддержки во вступлении в НАТО. «Ни один человек не имеет права оскорблять святых мусульман или людей других религий и верований», — заявил он.

МИД Турции назвал акции по сожжению Корана «гнусным нападением» и «открытым преступлением на почве ненависти». Анкара отменила визит министра обороны Швеции Пола Йонсона, так как поездка «потеряла смысл».

В середине января Эрдоган допустил ухудшение отношений со Швецией, поскольку та не выдает Анкаре сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК), которую в Турции считают террористической. Экстрадиция примерно 130 членов организации — обязательное условие для одобрения заявки страны на вступление в Североатлантический альянс, которую Швеция подала в мае прошлого года. Чтобы государство стало членом НАТО, вступление должны поддержать все 30 стран, которые входят в блок.

8 января глава правительства Швеции Ульф Кристерссон заявил, что его страна выполнила все обещания, но некоторые условия Анкары исполнить невозможно: «Они требуют того, что мы не можем и не хотим им давать». В частности, он указал на невозможность выдачи шведов в другую страну.