Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 25 января
EUR ЦБ: 74,69 (-0,04) Инвестиции, 16:06
Курс доллара на 25 января
USD ЦБ: 68,75 (+0,12) Инвестиции, 16:06
Белый дом отказался анонсировать скорую передачу Киеву танков Политика, 23:09
Муфтии России назвали сожжение Корана в Швеции «ударом по всем религиям» Общество, 22:53
Пушилин сравнил с «Минском» упомянутый Лукашенко пакт о ненападении Политика, 22:29
Зеленский назначил экс-главу Киевской ВГА замглавы президентского офиса Политика, 22:17
«Газпром» занял место Google в студенческом рейтинге лучших работодателей Общество, 22:00
Российский лидер клуба НХЛ восстановился после травмы Спорт, 21:58
В российской лиге десять гандболисток китайского клуба заразились COVID Спорт, 21:42
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
За 5 дней вы научитесь использовать разные инструменты управления временем
Прокачать навык
NYT узнала о планах Пентагона в шесть раз увеличить производство снарядов Политика, 21:40
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:32
Dagens Næringsliv узнала о возможной передаче Украине Leopard из Норвегии Политика, 21:31
«Жесткое падение». Вечный «медведь» Уолл-стрит предрек обвал рынка на 50% Инвестиции, 21:08
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:08
В доме бывшего вице-президента США Пенса нашли секретные документы Политика, 21:05
Губернатор назвал число погибших при обстрелах в Белгородской области Политика, 21:04
Общество ,  
0 

Муфтии России назвали сожжение Корана в Швеции «ударом по всем религиям»

Муфтии России сочли сожжение Корана в Швеции оскорблением чувств мусульман по всему миру
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Сожжение Корана перед зданием посольства Турции в Стокгольме является оскорблением мусульман по всему миру и ударом по всем религиям, говорится в совместном заявлении муфтиев России, опубликованном на сайте Координационного центра мусульман Северного Кавказа.

По мнению муфтиев, эта акция свидетельствует о глубоком разложении европейского общества, а в России такое представить невозможно, поскольку неприкосновенность священных писаний закреплена законодательно.

«То, что выдается за проявление свободы слова и свободы вероисповедания, — на самом деле не что иное, как варварское попрание духовных ценностей человечества, которое вызывает протест не только у мусульман, но и у верующих других конфессий», — сказано в заявлении.

21 января Расмус Палудан, возглавляющий датскую антиисламскую партию Stram Kurs («Жесткий курс»), сжег Коран перед зданием посольства Турции в Стокгольме. Акцию разрешили шведские власти, они также санкционировали демонстрацию, организованную курдами.

Турецкие власти осудили действия датского политика, назвав их «гнусным нападением» на священную книгу и «открытым преступлением на почве ненависти». МИД Турции обвинил Стокгольм в нарушении трехстороннего меморандума об устранении опасений Анкары по поводу членства Финляндии и Швеции в НАТО. Власти Швеции и Финляндии осудили акцию у турецкого посольства.

Также был отменен запланированный на 27 января визит министра обороны Швеции Пола Йонсона, поскольку в нем «уже нет смысла». Шведская сторона рассчитывала убедить Анкару поддержать ее заявку на вхождение в НАТО. Финляндия и Швеция планировали вместе присоединиться к альянсу, однако теперь в Хельсинки допустили, что вступят в него без Стокгольма.

Читайте на РБК Pro
Люмпены XXI века: почему кризис съест средний класс в России
В России появился мировой электросетевой гигант. Что ожидать от его акций
«Что пошло не так?»: какие проблемы банки США раскрыли в своих отчетах
Население КНР сократилось впервые за 60 лет. Чем это грозит экономике
Теги
Коран Швеция муфтий Ислам
Материалы по теме
Кадыров пригрозил «вечным проклятием» сжегшим Коран в Стокгольме
Политика
Эрдоган посоветовал Швеции не ждать приема в НАТО после сожжения Корана
Политика
В Турции посвятили намаз защите Корана после сожжения книги в Швеции
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter