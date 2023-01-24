Муфтии России сочли сожжение Корана в Швеции оскорблением чувств мусульман по всему миру

Муфтии России назвали сожжение Корана в Швеции «ударом по всем религиям»

Фото: Олег Яковлев / РБК

Сожжение Корана перед зданием посольства Турции в Стокгольме является оскорблением мусульман по всему миру и ударом по всем религиям, говорится в совместном заявлении муфтиев России, опубликованном на сайте Координационного центра мусульман Северного Кавказа.

По мнению муфтиев, эта акция свидетельствует о глубоком разложении европейского общества, а в России такое представить невозможно, поскольку неприкосновенность священных писаний закреплена законодательно.

«То, что выдается за проявление свободы слова и свободы вероисповедания, — на самом деле не что иное, как варварское попрание духовных ценностей человечества, которое вызывает протест не только у мусульман, но и у верующих других конфессий», — сказано в заявлении.

21 января Расмус Палудан, возглавляющий датскую антиисламскую партию Stram Kurs («Жесткий курс»), сжег Коран перед зданием посольства Турции в Стокгольме. Акцию разрешили шведские власти, они также санкционировали демонстрацию, организованную курдами.

Турецкие власти осудили действия датского политика, назвав их «гнусным нападением» на священную книгу и «открытым преступлением на почве ненависти». МИД Турции обвинил Стокгольм в нарушении трехстороннего меморандума об устранении опасений Анкары по поводу членства Финляндии и Швеции в НАТО. Власти Швеции и Финляндии осудили акцию у турецкого посольства.

Также был отменен запланированный на 27 января визит министра обороны Швеции Пола Йонсона, поскольку в нем «уже нет смысла». Шведская сторона рассчитывала убедить Анкару поддержать ее заявку на вхождение в НАТО. Финляндия и Швеция планировали вместе присоединиться к альянсу, однако теперь в Хельсинки допустили, что вступят в него без Стокгольма.