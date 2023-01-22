В Турции посвятили намаз защите Корана после публичного сожжения книги в Швеции

В Турции посвятили намаз защите Корана после сожжения книги в Швеции

Те, кто не знает текста Корана, не стесняются враждебно относиться к нему, заявил глава управления по делам религии Турции Али Эрбаш, призвав распространять священное для мусульман писание среди большего числа людей

Прихожане 90 тыс. мечетей в Турции читали суры из Корана во время утреннего намаза в знак протеста против публичного сожжения Корана в Стокгольме, передает Anadolu.

Ранее глава управления по делам религии страны Али Эрбаш призвал посвятить воскресный намаз в мечетях Турции защите священного для мусульман Корана.

«Завтра мы придем в мечети, чтобы совершить утренний намаз, прочитать Коран и помолиться. Пусть купола 90 тысяч мечетей по всей нашей стране наполняются звуками Корана, пусть свет Корана озарит землю», — написал он в Twitter.

Во время воскресного намаза Эрбаш заявил, что те, кто не знает Священного Корана, не стесняются враждебно относиться к нему. Он указал на необходимость донести содержание Корана до большего числа людей.

В Стокгольме прошла акция перед зданием посольства Турции, на которой датский ультраправый политик Расмус Палудан, возглавляющий антиисламскую партию Stram Kurs («Жесткий курс»), сжег Коран. Акцию разрешили шведские власти.

Действия датского политика раскритиковали турецкие власти, назвав их «гнусным нападением» на священную книгу и «открытым преступлением на почве ненависти».

МИД Турции обвинил Стокгольм в нарушении трехстороннего меморандума об устранении опасений Анкары по поводу членства Финляндии и Швеции в НАТО и отменили запланированный на 27 января визит министра обороны Швеции Пола Йонсона, поскольку в нем «уже нет смысла».

Глава Чечни Рамзан Кадыров также осудил акцию с сожжением Корана. По его словам, все причастные к этой «мерзкой выходке» лица «навлекли на себя вечное проклятие».

По мнению главы Чечни, «только одержимые дьяволом, самые отмороженные негодяи способны покушаться на святые ценности, называя это знаком протеста».