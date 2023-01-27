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Bloomberg узнал об опасениях Запада «сценария в стиле Первой мировой»

Bloomberg: США и ЕС опасаются конфликта на Украине «в стиле Первой мировой войны»
США и ЕС опасаются, что боевые действия на Украине могут пойти в стиле Первой мировой войны, сообщил Bloomberg со ссылкой на западных чиновников
Фото: Максим Левин / Reuters
Фото: Максим Левин / Reuters

В США и ЕС опасаются, что конфликт на Украине может пойти по сценарию противостояния артиллерии в стиле Первой мировой войны, а линии соприкосновения будут неподвижны, пишет Bloomberg со ссылкой на американских и европейских чиновников. По их мнению, «сценарий стагнации» выгоднее для России, чья военная промышленность более развита.

Собеседники Bloomberg в американской администрации отметили, что действия российской армии, в частности в районе Артемовска, истощили украинские войска и снизили их потенциал для наступления в других районах боевых действий.

По мнению гендиректора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова, президент Владимир Путин «уверен, что либо Запад, либо Украина устанет [от конфликта]». «Если ничего не изменится, мы будем иметь дело с войной на истощение наподобие Первой мировой войны, которая сможет длиться долго, потому что обе стороны считают, что время на их стороне», — цитирует Bloomberg Кортунова. Он допустил, что, если президент США Джо Байден проиграет на выборах 2024 года, в Вашингтоне может возникнуть «большая гибкость» по вопросу поставок оружия Киеву.

Источники агентства Bloomberg сообщают о возможном наступлении российских войск на Украине. При этом близкие к Кремлю собеседники агентства говорят о бесперспективности призывов к диалогу, потому что Украина настаивает на выводе российских войск до начала переговоров.

Президент США Джо Байден ранее сообщал, что украинские войска готовятся к контрнаступлению, и объявил о намерении предоставить Киеву дополнительную помощь.

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Российские власти считают, что военная помощь Запада приводит к затягиванию украинского конфликта. В последние недели западные страны согласились передать Украине танки: Германия объявила о поставках Киеву Leopard и разрешила их реэкспорт из других стран, США пообещали 31 Abrams, Великобритания — Challenger 2, Франция — колесные AMX-10 RC. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков предупредил о «последствиях со знаком минус» для Киева от поставки танков, а глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов предположил, что после получения ВСУ Leopard «ничего кардинального не произойдет». В ООН сочли, что поставки Киеву танков не способствуют движению в направлении «справедливого мира в соответствии с Уставом ООН и международным правом».

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
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