ООН не увидела в поставках танков Киеву движения к мирному урегулированию

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Конфликт на Украине должен завершиться заключением справедливого мира, однако поставки танков Киеву этому не способствуют, заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге, который транслировался на медиаресурсе организации.

«Мы не собираемся выступать с комментариями каждый раз, когда [Киеву] будут поступать новые вооружения. Чего мы хотели бы видеть — так это справедливого мира в соответствии с Уставом ООН и международным правом. Но то, что мы видим, не движет нас в этом направлении», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

25 января президент США Джо Байден объявил, что Вашингтон направит на Украину 31 танк Abrams, что эквивалентно одному украинскому танковому батальону. Это произошло через несколько часов после того, как Берлин объявил, что предоставит Киеву 14 танков Leopard и разрешит союзникам поставлять эти машины на Украину самостоятельно.



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