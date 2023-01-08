Медведев напомнил о правилах военного времени в отношении предателей

С теми, кто покинул Россию и желает ей гибели, нужно действовать по закону, но не следует забывать о правилах военного времени. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в телеграм-канале.

«А вот если закон не работает или не достигает цели, то по особым правилам военного времени. Вспомним опыт Великой Отечественной, да и других стран. Во времена войн всегда были такие специальные правила. И тихие группы безукоризненно незаметных людей, их результативно исполняющие», — написал он.

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