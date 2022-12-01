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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Война санкций ,  
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В ЕС сочли невозможным конфисковать замороженные активы российского ЦБ

WSJ: ЕС признал невозможным конфисковать замороженные активы российского ЦБ
Некоторые страны Евросоюза оказывали давление на Брюссель, чтобы тот придумал способ «захватить» замороженные российские активы, однако в ЕС признали, что не могут этого сделать, пишет The Wall Street Journal
Фото: Eric Vidal / Reuters
Фото: Eric Vidal / Reuters

Европейский союз не может конфисковать замороженные активы российского ЦБ на десятки миллиардов евро, чтобы использовать их для восстановления Украины, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальных представителей ЕС.

В течение нескольких месяцев некоторые государства-члены союза оказывали давление на Брюссель, чтобы тот придумал способ «захватить» российские активы и привлечь к ответственности руководство России, говорится в статье

Препятствием для конфискации является международный принцип государственного иммунитета (в соответствии с ним суверенное государство не подчиняется органам власти других стран), пишет издание со ссылкой на представителей Еврокомиссии. В ЕС предлагают странам-членам и их партнерам создать фонд для управления ликвидными активами, а прибыль от инвестиций использовать в рамках плана восстановления Украины, указывает газета.

Материал дополняется. 

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конфискация российские активы Военная операция на Украине Еврокомиссия
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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