В ЕС сочли невозможным конфисковать замороженные активы российского ЦБ

Некоторые страны Евросоюза оказывали давление на Брюссель, чтобы тот придумал способ «захватить» замороженные российские активы, однако в ЕС признали, что не могут этого сделать, пишет The Wall Street Journal

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Европейский союз не может конфисковать замороженные активы российского ЦБ на десятки миллиардов евро, чтобы использовать их для восстановления Украины, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальных представителей ЕС.

В течение нескольких месяцев некоторые государства-члены союза оказывали давление на Брюссель, чтобы тот придумал способ «захватить» российские активы и привлечь к ответственности руководство России, говорится в статье

Препятствием для конфискации является международный принцип государственного иммунитета (в соответствии с ним суверенное государство не подчиняется органам власти других стран), пишет издание со ссылкой на представителей Еврокомиссии. В ЕС предлагают странам-членам и их партнерам создать фонд для управления ликвидными активами, а прибыль от инвестиций использовать в рамках плана восстановления Украины, указывает газета.

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