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В ЕС призвали «дать импульс» обсуждению судьбы замороженных активов ЦБ

Глава Совета ЕС: ожидаю «импульса» для обсуждения судьбы арестованных российских активов
Шарль Мишель
Шарль Мишель (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

В решении вопроса с использованием арестованных российских активов есть «политическая заинтересованность», европейские лидеры должны «придать некоторый импульс» обсуждению этой темы, заявил в интервью Financial Times (FT) глава Совета ЕС Шарль Мишель.

«Это вопрос справедливости и беспристрастности. Это должно быть сделано в соответствии с правовыми принципами — это очень ясно», — сказал он.

Как указывает FT, речь идет о замороженных активах Центрального банка России. Как указывал в марте прошлого года глава Минфина Антон Силуанов, в общей сложности стоимость активов, которые Москва теперь не может использовать из-за блокировки на Западе, составляет около $300 млрд. В ЕС, как передавал Reuters со ссылкой на источник, заморожены только около $25 млрд (€23 млрд).

В ЕС давно идет обсуждение вопроса, как использовать блокированные активы. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что Евросоюз намерен именно конфисковать активы, а не просто их заморозить. Однако политик указывала, что это непросто реализовать с юридической точки зрения.

Российская сторона отмечала, что заморозка активов Москвы сходна с ограблением. Премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что Запад таким образом вернулся «к типичной пиратской практике».

Материал дополняется.

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