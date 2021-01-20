МИД России предложил Байдену продлить договор СНВ на пять лет

В Москве заметили, что администрация Трампа планомерно «разрушала» договоры и выдвигала однобокие условия, ущемляющие интересы России. В МИДе выразили надежду, что команда Байдена займет более конструктивную позицию

Фото: Андрей Любимов / РБК

Российский МИД за несколько минут до вступления в должность 46-го президента США Джо Байдена предложил новой администрации Соединенных Штатов продлить действие Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Сообщение опубликовано пресс-службой министерства.

В МИДе отметили, что продолжают выступать за продление ДСНВ на прежних условиях. «Наше видение рамок такой работы передано американской стороне в письменной форме, и оно в полной мере сохраняет свою актуальность... Рассчитываем, что новая администрация США займет в диалоге с нами более конструктивную позицию и учтет все указанные выше моменты», — говорится в сообщении.

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Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что администрация предыдущего американского президента Дональда Трампа «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов» и хотела «добиться односторонних преимуществ США в военно-стратегической сфере через продавливание ущемляющих интересы России однобоких условий».