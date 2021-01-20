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МИД России предложил Байдену продлить договор СНВ на пять лет

В Москве заметили, что администрация Трампа планомерно «разрушала» договоры и выдвигала однобокие условия, ущемляющие интересы России. В МИДе выразили надежду, что команда Байдена займет более конструктивную позицию
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Российский МИД за несколько минут до вступления в должность 46-го президента США Джо Байдена предложил новой администрации Соединенных Штатов продлить действие Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Сообщение опубликовано пресс-службой министерства.

В МИДе отметили, что продолжают выступать за продление ДСНВ на прежних условиях. «Наше видение рамок такой работы передано американской стороне в письменной форме, и оно в полной мере сохраняет свою актуальность... Рассчитываем, что новая администрация США займет в диалоге с нами более конструктивную позицию и учтет все указанные выше моменты», — говорится в сообщении.

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Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что администрация предыдущего американского президента Дональда Трампа «планомерно и целенаправленно занималась разрушением договорных режимов» и хотела «добиться односторонних преимуществ США в военно-стратегической сфере через продавливание ущемляющих интересы России однобоких условий».

Кандидат в госсекретари заявил о стремлении Байдена продлить ДСНВ
Политика
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СНВ-3, подписанный Москвой и Вашингтоном в 2011 году, подразумевает сокращение числа ядерных боезарядов с каждой стороны до 1550, а количества межконтинентальных баллистических ракет, ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках — до 700. Действие договора истекает в феврале 2021 года.

США хотели распространить действие договора на Китай, однако в Пекине заявили, что это возможно только в случае сокращения количества американских ядерных зарядов до уровня КНР. В России подобные планы называли нереалистичными и неоднократно предлагали продлить СНВ на прежних условиях.

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Осенью 2020 года переговоры по сокращению ядерных вооружений между странами продолжились. В Вашингтоне заявили, что пошли на значительные уступки для России и уже достигли компромисса, однако в Москве опровергли это. Посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что американские власти взяли «в заложники» ДСНВ.

Энтони Блинкен, который в администрации Байдена займет должность госсекретаря, накануне заявил, что Вашингтон намерен в срочном порядке договориться с Москвой о сокращении ядерных вооружений.

«Мы будем стремиться продлить его. Как президент он (Байден. — РБК) примет решение о сроке действия договора», — сказал Блинкен.

Автор
Михаил Котляр
СНВ США Россия ядерное вооружение
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