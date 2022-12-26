Новак назвал сроки уменьшения дисконта на российскую нефть

В прошлый раз, весной, на это потребовалось около четырех месяцев, и примерно столько же времени потребуется в этот раз, заявил вице-премьер Александр Новак

Александр Новак (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Дисконт на российскую нефть Urals по сравнению с маркой Brent вырос за последний месяц в связи с удлинением экспортных маршрутов, но он сократится в течение примерно четыре месяцев, заявил в интервью ТАСС вице-премьер Александр Новак.

«Конечно, удлиняются маршруты, поэтому дисконт и стал выше, чем месяц назад», — указал он.

По его мнению, разница в ценах на российскую нефть и марки Brent сгладится после стабилизации логистических цепочек. В прошлый раз резкий рост дисконта наблюдался в марте—апреле, но в течение четырех месяцев он сократился в два раза, напомнил вице-премьер. «В прошлый раз на стабилизацию новых логистических цепочек потребовалось около четырех месяцев, в этот раз будет примерно столько же», — отметил он.

Новак ранее уже выражал уверенность, что дисконт на российскую нефть Urals, который подрос после введения нефтяного потолка западными странами, снизится. «Дисконт этот был высоким в начале года, потом снизился в два раза, сейчас он тоже из-за неопределенности несколько вырос. Я уверен, что сейчас стабилизация произойдет», — говорил он в эфире телеканала «Россия 24».

Вице-премьер отмечал, что такая мера, как введение потолка цен, применяется впервые в истории и никто пока до конца не знает, как этот механизм будет работать.

В сентябре замглавы Российского энергетического агентства Минэнерго Денис Дерюшкин говорил, что скидка на российскую нефть еще пару месяцев назад составляла $40 за баррель, что было вызвано подрожавшим фрахтом судов с российский сырьем и отсутствием страхования сделок, но потом снизилась до $20. Он говорил, что это по-прежнему существенный дисконт, но назвал происходящее в целом «комфортными реалиями, в которых можно существовать».

В начале декабря страны G7 (США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония), ЕС, Швейцария и Австралия согласовали потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Мера была анонсирована еще в сентябре и разработана западными странами для снижения доходов России и ее способности финансировать военные действия на Украине, а также для уменьшения их влияния на рост мировых цен на энергоносители. Предельные цены были согласованы к 5 декабря, когда вступило в силу частичное эмбарго ЕС на российскую нефть.

Президент Владимир Путин еще во время обсуждения на Западе потолка цен говорил, что Россия не будет поставлять энергоносители в страны, которые введут такую меру. Позже он сравнил ее с попыткой купить «Мерседес» за 5 руб. «То, что они сейчас пытаются делать, — это такой атавизм колониализма. Они привыкли воровать, грабить другие страны», — говорил президент.

Москва готовит ответ на введение Западом потолка цен на нефть, говорил представитель Кремля Дмитрий Песков. Соответствующий проект указа уже согласован, писали «Ведомости» со ссылкой на источник. По данным издания, документом предлагается запретить продажу нефти, если в контракте в качестве получателя указана страна, присоединившаяся к потолку, либо если лимит фигурирует в нем как условие.