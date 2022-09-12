Минэнерго сообщило о сокращении скидки на российскую нефть Urals в 2 раза

Представитель министерства сообщил, что еще пару месяцев назад скидка на российскую экспортную марку нефти доходила до $40 с барреля, однако уменьшилась в два раза из-за подешевевшего фрахта судов

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Скидка на российскую экспортную нефть Urals по сравнению с нефтью марки Brent уменьшилась до $20 с барреля на фоне подешевевшего фрахта судов. Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора Российского энергетического агентства (РЭА) Минэнерго России Денис Дерюшкин.

По его словам, еще пару месяцев назад скидка на российскую нефть составляла почти $40 на баррель, что было вызвано подорожавшим фрахтом судов с российским сырьем, отсутствием страхования сделок и желания со стороны банков предоставлять аккредитивы.

«Сегодня в связи с тем, что фрахт немного упал и все-таки находятся альтернативные потребители, дисконт на Urals составляет уже не $40, а $20 [на баррель]. По-прежнему это существенный дисконт, существенный удар по экономике добывающих компаний, но в целом это пока комфортные реалии, в которых можно существовать», — сказал Дерюшкин.

Стоимость российской Urals росла вслед за Brent, достигнув почти $100 за баррель к 22 февраля. Однако после начала специальной военной операции России на Украине цена на нее стала неуклонно снижаться, а разрыв со стоимостью Brent — увеличиваться. По состоянию на 12 сентября Urals торгуется в районе $70 за баррель, Brent — в районе $95.

В конце мая страны Евросоюза согласовали шестой пакет санкций, в него вошло частичное эмбарго на поставки нефти российского происхождения. В руководстве ЕС пояснили, что под запрет попали морские перевозки топлива и он коснется двух третей нефтяного экспорта России. Запрет вступит в силу 5 декабря.

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Кроме этого, в начале сентября министры финансов G7 (в объединение входят Германия, Франция, США, Япония, Италия, Канада и Великобритания) договорились ввести «потолок цен» на российскую нефть. Мера включает запрет на страхование и финансовое обеспечение танкеров, перевозящих российское сырье по цене выше установленного лимита. О конкретном лимите цен страны еще не объявляли.

Вице-премьер Александр Новак в ответ на эту инициативу заявлял, что Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты компаниям и странам, которые введут ограничение цен. Комментировал идею и президент. «Есть контрактные обязательства. Будут приниматься какие-то решения политического характера, противоречащие контрактам? Да мы их просто выполнять не будем», — говорил Владимир Путин.