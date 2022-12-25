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Силуанов заявил об отказе поставлять нефть по установленным Западом ценам

Силуанов: Россия принципиально не будет поставлять нефть по установленным Западом ценам
BRENT BRENT $84,51 +1,81%
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Россия принципиально не будет поставлять нефть по ценам, установленным Западом. Об этом в интервью Asharq News заявил глава Минфина Антон Силуанов.

«Мы не будем поставлять нефть по контрактам, где будут указываться ценовые ограничения, которые предлагают западные страны», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Как отметил Силуанов, России, возможно, придется сократить объемы добычи, но отечественные компании занимаются переориентировкой поставок с запада на восток и ищут потребителей в других странах.

Кроме того, глава российского Минфина заявил, что при цене на нефть ниже $70 за баррель не будет пополняться Фонд национального благосостояния (ФНБ).

ЕС, а также страны G7 и Австралия с 5 декабря ввели потолок цен на нефть из России на уровне $60 за баррель. В этот же день вступило в силу частичное эмбарго на поставки российского сырья в Евросоюз.

О том, что Россия не будет поставлять нефть с ценовыми ограничениями, ранее говорил вице-премьер Александр Новак. В начале года страна может снизить добычу на 500–700 тыс. барр. в сутки, сказал он. При этом, по мнению Новака, поставки энергоресурсов из России некому заменить.

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Антон Силуанов нефть Запад санкции потолок цен на нефть
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