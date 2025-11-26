Генсек НАТО рассказал, почему все должны быть довольны Трампом

Рютте заявил, что все должны быть довольны Трампом, потому что он «приятный человек», который решает мировые конфликты. Сам американский лидер ранее приписывал себе завершение восьми войн

Дональд Трамп (Фото: Mark Wilson / Getty Images)

Все должны быть довольны президентством Дональда Трампа, заявил в интервью El Pais генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. По его словам, американский лидер — «приятный человек», который «ломает стереотипы» и решает мировые конфликты.

«Все начинается с президента США. Когда Трамп поднимает трубку, чтобы поговорить с [президентом Владимиром] Путиным, это действительно меняет ситуацию. Поэтому я считаю, что мы все должны быть довольны президентством Трампа», — сказал Рютте.

Он напомнил, что хорошо знаком с Трампом со времен, когда был премьер-министром Нидерландов (2010 по 2024 год). Рютте отметил, что благодаря американскому лидеру страны НАТО заключили соглашение об увеличении расходов на оборону до 5% от ВВП к 2035 году.

Генсек Североатлантического альянса также отверг утверждение, будто Трамп приносит нестабильность в Европу. По мнению Рютте, глава Белого дома «полностью привержен» ст. 5 устава НАТО о взаимной обороне. «Он активно решает конфликты. Мы провели более 100 встреч с европейскими лидерами, но в конечном итоге именно президент США нашел выход из тупика в Газе», — подчеркнул Рютте.

В середине ноября Трамп признал, что раздражен продолжающимся конфликтом России и Украины. Он рассчитывал, что урегулировать его будет легче, чем другие «восемь войн», которые удалось остановить при посредничестве США. Республиканец выразил уверенность, что скоро боевые действия на Украине прекратятся.

Спустя несколько дней после этого США представили свой мирный план по урегулированию украинского конфликта. После переговоров с Европой и Киевом этот документ сократился с 28 до 22 пунктов. Путин признал, что американская версия может стать основой для мира. В начале декабря Москву посетит спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф для подробного обсуждения обновленного мирного плана.

Трамп несколько раз заявлял, что завершил восемь войн. В 2025 году несколько стран выдвинули президента США на Нобелевскую премию мира, однако ее в результате вручили оппозиционному венесуэльскому политику Марии Корине Мачадо. В ответ на это в Белом доме заявили, что Трамп продолжит заключать мирные соглашения и прекращать войны, подчеркнув, что «Нобелевский комитет доказал, что ставит политику выше мира».