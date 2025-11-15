 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Трамп признал, что раздражен продолжающимся конфликтом России и Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
Трамп рассчитывал, что урегулировать конфликт России и Украины будет легче, чем другие «восемь войн», которые удалось остановить при посредничестве США
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу GB News назвал военный конфликт России и Украины «кровавой бойней», вновь заявив, что он никогда не должен был начаться.

Республиканец согласился со словами журналистки о том, что продолжение боев вызывает у него раздражение. Трамп рассчитывал, что достичь урегулирования удастся намного быстрее, признал он.

«Я думал, что у меня очень хорошие отношения с президентом Путиным. Я думал, что это будет легко», — сказал президент США. По словам республиканца, некоторые из «восьми войн», которые были завершены при его посредничестве, длились десятки лет.

Кремль заявил, что надеется на готовность Трампа к содействию по Украине
Политика
Дональд Трамп

Тем не менее, уверен республиканец, скоро боевые действия на Украине прекратятся. Трамп добавил, что с целью урегулирования США оказывают давление на некоторые страны, в частности, Индию, чтобы та прекратила покупать российскую нефть.

В начале ноября Трамп не исключил, что ему удастся добиться урегулирования за «пару месяцев».

Российская сторона отмечала, что желание Трампа добиться урегулирования «вызывает только позитивные чувства», но конфликт России и Украины «настолько сложен, что решить его за одну ночь невозможно». Кремль не раз говорил, что Москва по-прежнему открыта к переговорному процессу. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, пауза в мирном процессе возникла из-за Украины и европейских стран, которые «всячески раззадоривают» Киев и провоцируют на продолжение боевых действий.

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил 13 ноября, что его страна открыта для переговоров с Москвой с целью достижения прекращения огня, о чем он говорил Трампу.

Наталия Анисимова
Дональд Трамп Украина Военная операция на Украине США
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года

