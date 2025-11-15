Трамп признал, что раздражен продолжающимся конфликтом России и Украины

Трамп рассчитывал, что урегулировать конфликт России и Украины будет легче, чем другие «восемь войн», которые удалось остановить при посредничестве США

Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу GB News назвал военный конфликт России и Украины «кровавой бойней», вновь заявив, что он никогда не должен был начаться.

Республиканец согласился со словами журналистки о том, что продолжение боев вызывает у него раздражение. Трамп рассчитывал, что достичь урегулирования удастся намного быстрее, признал он.

«Я думал, что у меня очень хорошие отношения с президентом Путиным. Я думал, что это будет легко», — сказал президент США. По словам республиканца, некоторые из «восьми войн», которые были завершены при его посредничестве, длились десятки лет.

Тем не менее, уверен республиканец, скоро боевые действия на Украине прекратятся. Трамп добавил, что с целью урегулирования США оказывают давление на некоторые страны, в частности, Индию, чтобы та прекратила покупать российскую нефть.

В начале ноября Трамп не исключил, что ему удастся добиться урегулирования за «пару месяцев».

Российская сторона отмечала, что желание Трампа добиться урегулирования «вызывает только позитивные чувства», но конфликт России и Украины «настолько сложен, что решить его за одну ночь невозможно». Кремль не раз говорил, что Москва по-прежнему открыта к переговорному процессу. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, пауза в мирном процессе возникла из-за Украины и европейских стран, которые «всячески раззадоривают» Киев и провоцируют на продолжение боевых действий.

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил 13 ноября, что его страна открыта для переговоров с Москвой с целью достижения прекращения огня, о чем он говорил Трампу.