Военная операция на Украине⁠,
0

Рютте заявил о поддержке усилий Трампа по Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Марк Рютте слушает выступление Дональда Трампа во время встречи в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне, США, 22 октября 2025 года
Марк Рютте слушает выступление Дональда Трампа во время встречи в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне, США, 22 октября 2025 года (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не подготовил свой план по урегулированию конфликта на Украине, он поддерживает сценарий президента США Дональда Трампа. Об этом Рютте заявил на пресс-конференции в Белом доме. Видео с мероприятия опубликовано в YouTube-канале Associated Press.

«Нет никакого мирного плана Генерального секретаря. <...> Я здесь для того, чтобы снова обсудить с президентом, как я, НАТО и мои коллеги из других стран НАТО могут оказать максимальную поддержку в этом деле [урегулировании российско-украинского конфликта]», — сказал Рютте.

Он подчеркнул, что согласен с призывом Трампа к Киеву и Москве остановиться и «договориться позже».

Кроме того, в интервью Fox News Рютте заявил, что подтолкнуть Россию к переговорам помогут санкции, введенные против нефтяных российских компаний.

Индия проверит контракты по нефти из России на фоне новых санкций США
Политика
Фото:Global Look Press

В ночь на 23 октября США заявили, что ввели санкции против ЛУКОЙЛа и «Роснефти». Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объяснило их «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе».

Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Марк Рютте санкции Россия Украина
Марк Рютте фото
Марк Рютте
политик, генсек НАТО
14 февраля 1967 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
