Рютте заявил о поддержке усилий Трампа по Украине
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не подготовил свой план по урегулированию конфликта на Украине, он поддерживает сценарий президента США Дональда Трампа. Об этом Рютте заявил на пресс-конференции в Белом доме. Видео с мероприятия опубликовано в YouTube-канале Associated Press.
«Нет никакого мирного плана Генерального секретаря. <...> Я здесь для того, чтобы снова обсудить с президентом, как я, НАТО и мои коллеги из других стран НАТО могут оказать максимальную поддержку в этом деле [урегулировании российско-украинского конфликта]», — сказал Рютте.
Он подчеркнул, что согласен с призывом Трампа к Киеву и Москве остановиться и «договориться позже».
Кроме того, в интервью Fox News Рютте заявил, что подтолкнуть Россию к переговорам помогут санкции, введенные против нефтяных российских компаний.
В ночь на 23 октября США заявили, что ввели санкции против ЛУКОЙЛа и «Роснефти». Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объяснило их «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе».
