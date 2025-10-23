Рютте заявил о поддержке усилий Трампа по Украине

Марк Рютте слушает выступление Дональда Трампа во время встречи в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне, США, 22 октября 2025 года (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не подготовил свой план по урегулированию конфликта на Украине, он поддерживает сценарий президента США Дональда Трампа. Об этом Рютте заявил на пресс-конференции в Белом доме. Видео с мероприятия опубликовано в YouTube-канале Associated Press.

«Нет никакого мирного плана Генерального секретаря. <...> Я здесь для того, чтобы снова обсудить с президентом, как я, НАТО и мои коллеги из других стран НАТО могут оказать максимальную поддержку в этом деле [урегулировании российско-украинского конфликта]», — сказал Рютте.

Он подчеркнул, что согласен с призывом Трампа к Киеву и Москве остановиться и «договориться позже».

Кроме того, в интервью Fox News Рютте заявил, что подтолкнуть Россию к переговорам помогут санкции, введенные против нефтяных российских компаний.

В ночь на 23 октября США заявили, что ввели санкции против ЛУКОЙЛа и «Роснефти». Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объяснило их «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе».