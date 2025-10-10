 Перейти к основному контенту
Нобелевская премия⁠,
0

Нобелевскую премию мира дали противнице Чавеса и Мадуро

Нобелевскую премию мира дали противнице Чавеса и Мадуро Марии Корине Мачадо
Сюжет
Нобелевская премия
Награду получила венесуэльский оппозиционный политик Мария Корина Мачадо. В Нобелевском комитете отмечают, что она «возглавляла борьбу за демократию в условиях постоянно растущего авторитаризма в Венесуэле»
Мария Корина Мачадо
Мария Корина Мачадо (Фото: Alfredo Lasry R / Getty Images)

Нобелевскую премию мира в 2025 году получила венесуэльский оппозиционный политик Мария Корина Мачадо. Трансляция объявления лауреата велась на сайте Нобелевского комитета.

Награду ей присудили «за усилия по продвижению демократии в Венесуэле». «Однако демократия находится в отступлении и на международном уровне. Демократия, понимаемая как право свободно выражать свое мнение, голосовать и быть представленным в выборных органах власти, является основой мира как внутри стран, так и между ними», — сказано в сообщении Нобелевского комитета.

Нобелевскую премию мира дали противнице Чавеса и Мадуро
Video

Мария Корина Мачадо — венесуэльский политик. Она родилась в Каракасе в 1967 году в семье предпринимателя и психолога, окончила частную школу в Венесуэле, после чего училась в школах-интернатах в США и стала выпускницей Католического университета Андреса Бельо по специальности «промышленное машиностроение». Также у нее есть степень магистра в сфере финансов Института перспективных исследований в области управления в Каракасе.

В 1992 году она основала благотворительный Фонд Атенеа, средства которого были направлены на помощь детям-сиротам и беспризорным детям Каракаса. В 2014 году ей присудили премию за демократию имени Чарльза T. Манатта, в 2024-м — премию имени Сахарова (совместно с венесуэльским оппозиционным политиком Эдмундо Гонсалесом).

В политику Мачадо пришла в 2002 году, когда стала одним из основателей организации по защите политических прав сограждан Sumate («Присоединяйся»). Движение проводило кампанию по сбору подписей за референдум об отстранении Уго Чавеса в 2004 году, который в то время был президентом Венесуэлы. Мачадо была депутатом Национальной ассамблеи Венесуэлы с 2011 по 2014 год, а также выдвигала свою кандидатуру в президенты Венесуэлы на выборах 2012 года, но проиграла праймериз.

Также она являлась одной из ведущих фигур венесуэльских протестов 2014 года. Мачадо выступает как антимадурист, критик режима, сторонница либеральной экономики и приватизации (в том числе нефтяной компании PDVSA). Она поддерживает международные санкции против режима Мадуро.

В октябре 2023 года прошли праймериз оппозиции, на которых Мария Корина Мачадо набрала 92,35% голосов. В правительстве выразили сомнения в достоверности этого результата, а в январе 2024 года Верховный суд Венесуэлы запретил Мачадо, как лидеру антиправительственных протестов 2014 года, занимать государственные посты до 2038-го и баллотироваться на президентских выборах.

В этом году на Нобелевскую премию мира претендовали 338 кандидатов, из которых 244 — физические лица, а 94 — организации. Премия присуждается Норвежским нобелевским комитетом из пяти человек, отобранных парламентом Норвегии.

Нобелевская премия мира: история, лауреаты, денежный эквивалент
База знаний
Лицевая и оборотная стороны медали Нобелевской премии мира в Норвежском Нобелевском институте в Осло,&nbsp;11 октября 2024 года

В 2024 году Нобелевскую премию мира получила японская организация Nihon Hidankyo, которую основали люди, пережившие ядерные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945-м и выступающие за запрет оружия массового поражения во всем мире. Они были удостоены награды «за усилия по достижению мира, свободного от ядерного оружия, и за демонстрацию через свидетельства очевидцев того, почему ядерное оружие не должно быть использовано снова».

Среди советских и российских лауреатов в разные годы были физик-ядерщик, общественный деятель и правозащитник Андрей Сахаров («за борьбу за права человека в СССР, за разоружение и сотрудничество между всеми народами»), бывший советский лидер Михаил Горбачев («за ведущую роль в радикальных изменениях в отношениях между Востоком и Западом»), основатель и экс-главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов («за усилия по защите свободы слова, которая является необходимым условием для демократии и прочного мира»; российский Минюст признал его иностранным агентом), центр защиты прав человека «Мемориал» (признан в России иноагентом и ликвидирован).

Кремль заявил о готовности поддержать Нобелевскую премию мира Трампу
Политика
Дональд Трамп

Нобелевская неделя в этом году началась 6 октября. Премию в области физиологии и медицины получили американские ученые Мэри Э. Брункоу и Фред Рамсделл, а также исследователь из Японии Шимон Сакагучи за открытия в сфере иммунной толерантности. Обладателями Нобелевской премии по физике стали американские ученые Джон Кларк, Мишель Деворет и Джон Мартинис «за открытие макроскопического квантовомеханического туннелирования и квантования энергии в электрической цепи». Премию в области химии получили ученые Сусуму Китагава (Япония), Ричард Робсон (Австралия) и Омар М. Яги (США) «за развитие металл-органических каркасных структур». Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал венгерский писатель Ласло Краснахоркаи «за его захватывающие и визионерские сочинения, которые посреди апокалиптического ужаса подтверждают силу искусства».

Церемонии награждения состоятся 10 декабря в Стокгольме и Осло. Денежный эквивалент премии — 11 млн шведских крон ($1,17 млн).

