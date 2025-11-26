 Перейти к основному контенту
Война санкций
ЕС подготовил юридическое обоснование для использования активов России

Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Европейская комиссия (ЕК) ускорила работу над предложениями по использованию российских активов для помощи Украине и представит юридическое обоснование в ближайшие дни, сообщают источники Reuters и Bloomberg.

По их данным, срочная подготовка такого документа для достижения соглашения между странами ЕС связана с тем, что предложение по использованию российских активов появилось в мирном плане США по Украине.

Брюссель готов представить документ, подтвердила во время выступления в Европарламенте глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. «Я не вижу ни одного сценария, при котором европейские налогоплательщики будут оплачивать счета в одиночку», — сказала она.

Материал дополняется

