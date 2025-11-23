Бессент назвал провальными санкции ЕС против России
Европейские санкции против России оказались неэффективны, заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью NBC.
Комментируя принятые президентом США Дональдом Трампом меры, которые, по утверждению Вашингтона, нацелены на урегулирование конфликта на Украине, он затронул тему антироссийских санкций Евросоюза. По его словам, они «провалились».
«Европейцы говорят мне: о, мы вводим наш 19-й пакет санкций. На мой взгляд, если вы собираетесь делать что-то 19-й раз, значит, вы потерпели неудачу», — заявил Бессент.
При этом он положительно охарактеризовал санкционные меры, принятые администрацией Трампа. Пошлины в размере 25% были введены против Индии в августе из-за покупки российской нефти, в результате общий размер американских тарифов для Нью-Дели составил 50%. В октябре США ввели санкции против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа.
С начала конфликта на Украине Евросоюз неоднократно усиливал санкционное давление на Москву. Последний, 19-й пакет был принят 23 октября: он включает полный запрет на сделки с «Роснефтью» и «Газпром нефтью», ограничения против платежной системы «Мир» и снижение потолка цен на российскую нефть до $47,6 за баррель.
Москва считает западные санкции незаконными. Кремль неоднократно заявлял, что российская экономика продолжает функционировать под «огромным количеством санкций» и выработала к ним «определенный иммунитет».
