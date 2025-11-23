 Перейти к основному контенту
0

Бессент назвал провальными санкции ЕС против России

Война санкций
Бессент отметил, что раз Евросоюз вводит санкции уже 19-й раз, значит, они были неэффективны. Кремль считает санкции незаконными и заявлял, что российская экономика выработала к ним «иммунитет»
Скотт Бессент
Скотт Бессент (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Европейские санкции против России оказались неэффективны, заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью NBC.

Комментируя принятые президентом США Дональдом Трампом меры, которые, по утверждению Вашингтона, нацелены на урегулирование конфликта на Украине, он затронул тему антироссийских санкций Евросоюза. По его словам, они «провалились».

«Европейцы говорят мне: о, мы вводим наш 19-й пакет санкций. На мой взгляд, если вы собираетесь делать что-то 19-й раз, значит, вы потерпели неудачу», — заявил Бессент.

При этом он положительно охарактеризовал санкционные меры, принятые администрацией Трампа. Пошлины в размере 25% были введены против Индии в августе из-за покупки российской нефти, в результате общий размер американских тарифов для Нью-Дели составил 50%. В октябре США ввели санкции против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа.

Трамп рассказал об «очень мощных» санкциях против России
Политика
Дональд Трамп

С начала конфликта на Украине Евросоюз неоднократно усиливал санкционное давление на Москву. Последний, 19-й пакет был принят 23 октября: он включает полный запрет на сделки с «Роснефтью» и «Газпром нефтью», ограничения против платежной системы «Мир» и снижение потолка цен на российскую нефть до $47,6 за баррель.

Москва считает западные санкции незаконными. Кремль неоднократно заявлял, что российская экономика продолжает функционировать под «огромным количеством санкций» и выработала к ним «определенный иммунитет».

Александра Озерова
Скотт Бессент санкции санкции против России Евросоюз США Россия
