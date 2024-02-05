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Война санкций ,  
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Кремль заявил о судах на десятки лет по решениям Запада об активах России

Песков: Россия будет защищать свои активы на Западе в судах и оспорит их изъятие
Сюжет
Война санкций
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Павел Бедняков / ТАСС)

Любая форма изъятия российских активов на Западе будет оспорена в судах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал публикацию в Financial Times о предложении выпустить для поддержки Украины облигации, в качестве залога для которых будут использованы замороженные на Западе российские активы.

«Если такие решения будут приняты, они будут глубоко незаконны. Они будут иметь и для тех, кто принимает эти решения, и для тех, кто реализует эти решения, очень-очень долгие, на долгие десятилетия, судебные перспективы», — цитирует Пескова ТАСС.

«Мы будем защищать наши интересы, мы будем защищать наши активы, незаконно арестованные», — заверил он.

В то же время он предложил не полагаться на публикации в прессе, а дождаться официальных заявлений.

Bloomberg узнал детали плана по использованию активов России как залога
Политика
Фото:Christoph Soeder / dpa / Global Look Press

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что страны G7 (США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония) и Евросоюза начали обсуждать план использования замороженных российских активов в качестве залога для финансирования восстановления Украины на техническом уровне.

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По словам одного из источников Bloomberg, для реализации плана будет создана специальная структура, которая будет выпускать облигации с нулевым купоном, обеспеченные отзывным залогом. Собеседник агентства также отметил, что будет установлена «иерархия залогового обеспечения», в котором будут использоваться активы России, замороженные в Euroclear (бельгийский депозитарий), а также активы российских банков.
 

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили около $280 млрд (€260 млрд) активов ЦБ России в виде как денежных средств, так и ценных бумаг. Свыше двух третей из них заморозил Евросоюз. Российский Минфин в 2022 году оценивал замороженные активы примерно в $300 млрд.

Большая часть замороженных российских активов находится в бельгийской Euroclear (туда входят одноименный депозитарий и Euroclear Bank), на них группа только за 2023 год прошлого года заработала около €4,4 млрд, писал Bloomberg.

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