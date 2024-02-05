Кремль заявил о судах на десятки лет по решениям Запада об активах России
Любая форма изъятия российских активов на Западе будет оспорена в судах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал публикацию в Financial Times о предложении выпустить для поддержки Украины облигации, в качестве залога для которых будут использованы замороженные на Западе российские активы.
«Если такие решения будут приняты, они будут глубоко незаконны. Они будут иметь и для тех, кто принимает эти решения, и для тех, кто реализует эти решения, очень-очень долгие, на долгие десятилетия, судебные перспективы», — цитирует Пескова ТАСС.
«Мы будем защищать наши интересы, мы будем защищать наши активы, незаконно арестованные», — заверил он.
В то же время он предложил не полагаться на публикации в прессе, а дождаться официальных заявлений.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что страны G7 (США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония) и Евросоюза начали обсуждать план использования замороженных российских активов в качестве залога для финансирования восстановления Украины на техническом уровне.
По словам одного из источников Bloomberg, для реализации плана будет создана специальная структура, которая будет выпускать облигации с нулевым купоном, обеспеченные отзывным залогом. Собеседник агентства также отметил, что будет установлена «иерархия залогового обеспечения», в котором будут использоваться активы России, замороженные в Euroclear (бельгийский депозитарий), а также активы российских банков.
Большая часть замороженных российских активов находится в бельгийской Euroclear (туда входят одноименный депозитарий и Euroclear Bank), на них группа только за 2023 год прошлого года заработала около €4,4 млрд, писал Bloomberg.
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