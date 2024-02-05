Песков: Россия будет защищать свои активы на Западе в судах и оспорит их изъятие

Кремль заявил о судах на десятки лет по решениям Запада об активах России

Дмитрий Песков (Фото: Павел Бедняков / ТАСС)

Любая форма изъятия российских активов на Западе будет оспорена в судах, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал публикацию в Financial Times о предложении выпустить для поддержки Украины облигации, в качестве залога для которых будут использованы замороженные на Западе российские активы.

«Если такие решения будут приняты, они будут глубоко незаконны. Они будут иметь и для тех, кто принимает эти решения, и для тех, кто реализует эти решения, очень-очень долгие, на долгие десятилетия, судебные перспективы», — цитирует Пескова ТАСС.

«Мы будем защищать наши интересы, мы будем защищать наши активы, незаконно арестованные», — заверил он.

В то же время он предложил не полагаться на публикации в прессе, а дождаться официальных заявлений.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что страны G7 (США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония) и Евросоюза начали обсуждать план использования замороженных российских активов в качестве залога для финансирования восстановления Украины на техническом уровне.

По словам одного из источников Bloomberg, для реализации плана будет создана специальная структура, которая будет выпускать облигации с нулевым купоном, обеспеченные отзывным залогом. Собеседник агентства также отметил, что будет установлена «иерархия залогового обеспечения», в котором будут использоваться активы России, замороженные в Euroclear (бельгийский депозитарий), а также активы российских банков.

