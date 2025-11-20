Силуанов заявил о готовности ответа России на угрозу конфискации активов

Депутаты сегодня приняли обращение к правительству, в котором призывают к ответным мерам на случай конфискации российских активов. По словам Силуанова, план действий уже готов

Антон Силуанов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

План ответных мер на случай конфискации российских активов подготовлен в правительстве, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

«Конечно, у нас ответный план сформирован в правительстве», — сказал министр.

Силуанов накануне уже отмечал, что Минфин подготовил проект ответных мер на возможную конфискацию российских активов Евросоюзом. «Проект таких мер уже подготовлен на случай, если будут приняты недружественные действия со стороны западных стран», — подчеркнул он.

20 ноября спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты единогласно приняли обращение к премьеру Михаилу Мишустину о разработке ответных мер на случай принятия ЕС решения о хищении активов Банка России. Среди возможных мер он назвал предъявления исков о возмещении ущерба к Euroclear и Бельгии.

Госдума выдвинула инициативу после того, как Еврокомиссия 18 ноября предложила использовать российские активы для выдачи Украине срочного кредита примерно на €140 млрд. Всего было предложено три варианта, но остальные два потребовали бы расходов стран ЕС. Опция с российскими активами была названа наиболее эффективной. Суть инициативы сводится к тому, что Киев получит займ, но средства вернет только после получения компенсации от России.

В США считают, что Евросоюзу необходимо проводить «более агрессивную политику» и воспользоваться замороженными российскими активами для помощи Украине. При этом сам Вашингтон пока не принимал никаких решений в отношении российских активов на территории США.

После начала военной операции страны Запада заморозили активы российского Центробанка в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд. Более двух третей из них находится в бельгийской Euroclear, еще до $5 млн в США. Минфин России в 2022-м оценивал объем замороженных активов примерно в $300 млрд.

Президент России Владимир Путин сравнивал действия Запада с российскими активами с воровством, которое «никогда до добра никого не доводило». В сентябре 2025-го он подписал указ о новом механизме приватизации в условиях санкций. Bloomberg писал, что мера позволит Москве национализировать иностранные активы, если Евросоюз решится на изъятие активов.