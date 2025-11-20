 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

Силуанов заявил о готовности ответа России на угрозу конфискации активов

Силуанов: правительство подготовило план ответа России на изъятие активов в ЕС
Сюжет
Война санкций
Депутаты сегодня приняли обращение к правительству, в котором призывают к ответным мерам на случай конфискации российских активов. По словам Силуанова, план действий уже готов
Антон Силуанов
Антон Силуанов (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

План ответных мер на случай конфискации российских активов подготовлен в правительстве, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

«Конечно, у нас ответный план сформирован в правительстве», — сказал министр.

Силуанов накануне уже отмечал, что Минфин подготовил проект ответных мер на возможную конфискацию российских активов Евросоюзом. «Проект таких мер уже подготовлен на случай, если будут приняты недружественные действия со стороны западных стран», — подчеркнул он.

20 ноября спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты единогласно приняли обращение к премьеру Михаилу Мишустину о разработке ответных мер на случай принятия ЕС решения о хищении активов Банка России. Среди возможных мер он назвал предъявления исков о возмещении ущерба к Euroclear и Бельгии.

Госдума выдвинула инициативу после того, как Еврокомиссия 18 ноября предложила использовать российские активы для выдачи Украине срочного кредита примерно на €140 млрд. Всего было предложено три варианта, но остальные два потребовали бы расходов стран ЕС. Опция с российскими активами была названа наиболее эффективной. Суть инициативы сводится к тому, что Киев получит займ, но средства вернет только после получения компенсации от России.

Дума приняла обращение к кабмину об ответе на конфискацию активов России
Политика
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

В США считают, что Евросоюзу необходимо проводить «более агрессивную политику» и воспользоваться замороженными российскими активами для помощи Украине. При этом сам Вашингтон пока не принимал никаких решений в отношении российских активов на территории США.

После начала военной операции страны Запада заморозили активы российского Центробанка в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд. Более двух третей из них находится в бельгийской Euroclear, еще до $5 млн в США. Минфин России в 2022-м оценивал объем замороженных активов примерно в $300 млрд.

Президент России Владимир Путин сравнивал действия Запада с российскими активами с воровством, которое «никогда до добра никого не доводило». В сентябре 2025-го он подписал указ о новом механизме приватизации в условиях санкций. Bloomberg писал, что мера позволит Москве национализировать иностранные активы, если Евросоюз решится на изъятие активов.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WSJ: Китай подготовил планы мирного и военного получения контроля над Тайванем

Politico: перспектива уступки Украиной территорий вызвала шок у союзников США

WSJ узнала о требовании США к Киеву отказаться от членства в НАТО

Трамп подписал закон о публикации «файлов Эпштейна»

Кабмин утвердил критерии субсидий регионам на лечение редких болезней

Глава Пулково рассказал об «оживлении» простаивавшей иностранной техники
Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва
Антон Силуанов Минфин российские активы
Антон Силуанов фото
Антон Силуанов
политик, экономист, министр финансов России
12 апреля 1963 года
Материалы по теме
Глава Euroclear не исключила обращения в суд, если ЕС решит изъять активы
Политика
Politico узнало, чем грозит Киеву отказ Бельгии изымать российские активы
Политика
Ермак назвал замороженные активы России жизненно важными для Украины
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 ноября
EUR ЦБ: 93,78 (-0,15) Инвестиции, 14:23 Курс доллара на 20 ноября
USD ЦБ: 80,94 (-0,11) Инвестиции, 14:23
Песков переадресовал военным вопрос о действиях судна «Янтарь» у Британии Политика, 14:34
Госдума окончательно приняла федеральный бюджет на ближайшие три года Экономика, 14:33
Шесть типов собеседников и как подстроиться под каждого из них Образование, 14:31
В Подмосковье ограничат продажу алкоголя во дворах двумя часами в день Общество, 14:30
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28
Бибирево стало первым в Москве по снижению предложения в новостройках Недвижимость, 14:25
Совет директоров ЛУКОЙЛа решил вернуться к вопросу о выплате дивидендов Инвестиции, 14:24
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Прокуратура потребовала отставки мэра Владимира в связи с утратой доверия Политика, 14:23
Власти сообщили, что нужно для запуска беспилотных машин на общие дороги Технологии и медиа, 14:22
Доход майнеров биткоина от комиссий упал вдвое с начала года. Почему так Крипто, 14:21
Посольство заявило, что Япония не ввела запрет на авиаперелеты с Россией Общество, 14:20
В зоне доступа: как транспортная инфраструктура влияет на бизнес 14:17
Посол Польши заявил о нападении на него в Санкт-Петербурге Политика, 14:15
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10