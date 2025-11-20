Госдума обратилась к Мишустину по ответу на конфискацию активов России
Госдума приняла обращение к премьеру Михаилу Мишустину о разработке ответных мер на случай принятия ЕС решения о хищении активов Банка России.
18 ноября председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании поручил подготовить обращение к правительству в связи с возможным изъятием российских активов в Европе. Использование российских активов — один из трех вариантов срочного финансирования Украины, предложенных главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Материал дополняется
