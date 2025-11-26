Брюссель смог донести Италии свою позицию по российским активам
Италия осведомлена о потенциальных рисках, которые может понести страна в случае конфискации и передаче Украине российских активов, заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен.
«Бельгия не будет конфисковывать их [российские активы, замороженные на территории Евросоюза — РБК] и передавать Украине без европейских гарантий от судебных исков и выплат. Мы продолжим поддерживать Украину, но не поддадимся давлению по этому вопросу. Здесь слишком много подводных камней. Теперь это знают и в Италии», — написал он в соцсети X по итогам встречи с министром обороны Италии Гвидо Крозетто.
Использование российских активов — один из трех вариантов срочного финансирования Украины, предложенных главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Она отметила, что эта опция будет самой эффективной, а два остальных сценария потребуют расходов стран ЕС.
Страны ЕС планируют предоставить Украине «репарационный кредит» в размере около €140 млрд. Суть займа заключается в том, что Украина сможет вернуть его, когда получит выплаты от России.
Материал дополняется
