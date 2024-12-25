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Война санкций ,  
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Кремль не исключил судов из-за передачи Киеву $1 млрд за счет России

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Война санкций
Летом страны G7 договорились о кредите Украине на $50 млрд за счет доходов с российских активов, первый транш на $1 млрд Киев получил накануне. Песков назвал действия Запада воровством и пригрозил судами в будущем
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Передача Украине $1 млрд за счет замороженных активов России незаконна и противоречит всем нормам, такие действия могут стать поводом для судебного преследования со стороны Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

После начала военной операции на Украине страны Запада заморозили активы российского Центробанка в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд. Более двух третей от них находится в бельгийской Euroclear. Летом 2024 года лидеры стран G7 договорились о кредите Украине на $50 млрд (США при этом обещали выделить $20 млрд), который будет обеспечен доходами от замороженных российских активов.

24 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отчитался, что Киев получил первый транш от кредита со стороны США в размере $1 млрд. Политик поблагодарил американских партнеров и Всемирный банк, а также заявил, что Украина рассчитывает, что все суверенные российские активы будут конфискованы и направлены на восстановление республики.

«Говоря по-русски, эти деньги сворованы у нас. Те наши авуары, которые являются заблокированными, также заблокированы абсолютно незаконно. Это противоречит всем нормам и правилам. Подобные незаконные действия, в том числе перечисление этого миллиарда, конечно же, могут в перспективе стать поводом для нашего судебного преследования. И мы, конечно же, будем использовать впоследствии все возможности для защиты наших прав и прав нашей собственности», — сказал Песков, отвечая на вопрос, считают ли в Кремле эти деньги безвозвратно потерянными, или есть возможность вернуть их.

Украина получила первый $1 млрд за счет замороженных активов России
Политика
Денис Шмыгаль

Ранее в декабре Киев раскрыл условия получения $20 млрд за счет активов Москвы. В частности, как уточнял украинский кабмин, процентная ставка по кредиту составит 1,3% годовых плюс текущая средняя ставка по годовым казначейским обязательствам США. Выплачивать проценты и погашать кредит будут за счет доходов от замороженных российских активов. Срок займа — 40 лет.

Российские власти неоднократно называли заморозку российских активов воровством. В мае президент Владимир Путин дал российским судам право использовать американское движимое и недвижимое имущество (как граждан, так и компаний) в России для компенсации ущерба от изъятия российских активов в США. Это распространяется в том числе на ценные бумаги и доли в уставных капиталах российских компаний.

Глава российского Минфина Антон Силуанов отмечал, что объем активов, взаимно заблокированных Россией и иностранными государствами, сопоставим. «Поэтому, если западные страны будут принимать решения о рестрикциях, об изъятиях, мы точно так же симметрично ответим. Есть чем, еще раз повторюсь, ответить», — подчеркивал он.

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Илья Пламенев Илья Пламенев, Виктория Полякова Виктория Полякова
Дмитрий Песков кредит Украина Военная операция на Украине санкции российские активы
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