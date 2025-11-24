 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Пункт о разморозке активов России убрали из мирного плана по Украине

Военная операция на Украине
Переговоры России и США
Переговоры России и Украины
Предложение о разморозке и об использовании активов в том виде, в котором оно содержалось в плане США, было изъято, пишет Bloomberg. У ЕС также был тезис об этом, он предусматривал заморозку, пока Россия не возместит ущерб Киеву
Фото: Emma Farge / Reuters

Пункт о разморозке российских активов исключен из плана об урегулировании конфликта на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Этот тезис содержался в плане из 28 пунктов, представленном США. Накануне он обсуждался на переговорах в Женеве между представителями Киева, США и ЕС.

По словам собеседников Bloomberg, европейские чиновники выразили оптимизм в связи с тем, что в последней версии проекта больше не упоминается возможное выделение $100 млрд из замороженных российских активов на восстановление Украины. Также предложение предусматривало, что Вашингтон будет получать 50% прибыли с этого, а неиспользованные замороженные активы будут направляться в американо-российский инвестиционный фонд.

После встречи в Женеве и Украина, и США сообщили, что разработали «обновленные и усовершенствованные рамки мирного урегулирования». В Киеве же заявили, что мирного плана в том виде из 28 пунктов, «в котором его все видели», «больше не существует». По словам советника главы офиса президента Александра Бевза, «часть пунктов была изъята, [а] часть — изменена».

На этом фоне Financial Times и The Washington Post написали, что мирный план по Украине после переговоров в Женеве сократился с 28 до 19 пунктов. Источник последней газеты отметил, что «окончательное количество пунктов еще не согласовано». Что именно изъяли из документа, издания не уточняли.

ЕС хочет до конца 2025 года реализовать план, согласно которому Киеву будет предоставлен заем на €140 млрд за счет российских активов. Украина сможет вернуть его, когда и если Россия компенсирует причиненный за время боевых действий ущерб, поэтому кредит называют «репарационным». При этом Брюссель настаивает, что план не подразумевает конфискацию средств Москвы.

Как сообщало Politico, часть об использовании российских активов ради восстановления Украины вызвала возмущение европейских чиновников. Financial Times писала, что ЕС рассматривает как неприятную для себя перспективу перенаправление средств, за счет которых он собирался предоставить Украине «репарационный кредит», на американские коммерческие проекты.

В предложенном ЕС плане говорилось, что Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию, в том числе за счет российских суверенных активов, которые останутся замороженными до тех пор, пока Россия не возместит ущерб Украине.

После начала военной операции страны Запада заморозили активы российского Центробанка в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд. Более двух третей из них находится в бельгийской Euroclear, еще до $5 млн — в США. Минфин России в 2022-м оценивал объем замороженных активов примерно в $300 млрд.

Российские власти считают любое использование как самих заблокированных активов, так и процентной прибыли от них неправомерным. Москва не раз заявляла о готовности ответить на их возможную конфискацию.

В Кремле подчеркивали, что Москва пока «не видела никакого плана», а обсуждать документ через СМИ некорректно и невозможно. «Мы не знаем, насколько это все достоверно и соответствует действительности», — пояснял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

