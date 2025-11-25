Bloomberg узнал, что Россия сочла сокращенный мирный план провальным
Российские чиновники считают сокращенный мирный план по Украине провальным, пишет Bloomberg.
По его данным, украинские и европейские чиновники подготовили встречное США предложение, которое предлагало бы России гораздо менее выгодные условия. В результате получился «урезанный план из 19 пунктов».
В тот же день президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении к нации заявил, что в переговорах по мирным предложениям, которые Киев ведет с партнерами из США и Европы, был «достигнут прогресс», говорится в публикации.
В Кремле заявили, что Москва получила набросок мирного плана США — проект основывается на договоренностях, достигнутых на Аляске. Москва не получала обновленный план, состоящий из 19 пунктов, добавили там. Президент России Владимир Путин говоря об изначальном плане США из 28 пунктов, отмечал, что документ может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования.
Материал дополняется
