 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Bloomberg узнал, что Россия сочла сокращенный мирный план провальным

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Анатолий Степанов / Reuters
Фото: Анатолий Степанов / Reuters

Российские чиновники считают сокращенный мирный план по Украине провальным, пишет Bloomberg.

По его данным, украинские и европейские чиновники подготовили встречное США предложение, которое предлагало бы России гораздо менее выгодные условия. В результате получился «урезанный план из 19 пунктов».

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении к нации заявил, что в переговорах по мирным предложениям, которые Киев ведет с партнерами из США и Европы, был «достигнут прогресс», говорится в публикации.

В Кремле заявили, что Москва получила набросок мирного плана США — проект основывается на договоренностях, достигнутых на Аляске. Москва не получала обновленный план, состоящий из 19 пунктов, добавили там. Президент России Владимир Путин говоря об изначальном плане США из 28 пунктов, отмечал, что документ может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Валерия Доброва
Украина Россия мирный план
Материалы по теме
Кремль сообщил, что Россия получил черновик мирного плана США по Украине
Политика
Песков назвал «информационной вакханалией» обсуждение в СМИ мирного плана
Политика
FT узнала, как мирный план США по Украине расколол партию Трампа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 ноября
EUR ЦБ: 91,37 (+0,81) Инвестиции, 13:29 Курс доллара на 25 ноября
USD ЦБ: 78,92 (-0,1) Инвестиции, 13:29
СВР сообщила о плане Британии по срыву мирных инициатив Трампа по Украине Политика, 13:38
Как методы бережливого производства стимулируют сферу социальных услуг Национальные проекты, 13:37
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 13:37
«Опять напридумывал»: почему сотрудники часто высмеивают идеи изменений Образование, 13:34
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:33
Терминал КТК под Новороссийском получил повреждения при атаке дронов Политика, 13:29
Bloomberg узнал о смене позиции банков Индии по оплате нефти из России Экономика, 13:27
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Китай достиг 35% доли в мировом промышленном производстве Отрасли, 13:26
Клубные дома на берегу Москвы-реки: жилой квартал City Bay РБК и City Bay, 13:25
Bloomberg узнал, что Россия сочла сокращенный мирный план провальным Политика, 13:23
На бывшем заводе Volkswagen выпустили 30 тыс. автомобилей Tenet Авто, 13:23
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 13:21
Легенда UFC Джон Джонс рассказал о визите в Чечню по приглашению Кадырова Спорт, 13:20
Силуанов и Шохин поспорили о «весне» и «оттепели» в российской экономике Экономика, 13:14