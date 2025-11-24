Bloomberg узнал, куда денутся вычеркнутые из мирного плана США пункты

Изъятые из плана пункты вынесут в отдельные документы, чтобы рассмотреть их при последующих переговорах. Это необходимо, чтобы не нарушать единства между партнерами Киева, пояснили в МИД Украины

Фото: Reuters

Пункты, изъятые из первоначальной версии мирного плана США по Украине, будут прописаны в отдельных документах и рассмотрены в ходе последующих переговоров. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

«Когда все вопросы будут урегулированы, а некоторые из них пока остаются неясными, например территориальные, президенты свяжутся, чтобы обсудить их, и, вероятно, подготовят почву для встречи, на которой они смогут окончательно доработать эту идею», — пояснил изданию заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Брусило.

Что касается членства в НАТО, «для Украины это не полностью исключено», добавил он. Москва против присоединения Киева к блоку.

Ранее Financial Times и The Washington Post сообщили, что предложенный США мирный план, изначально состоявший из 28 пунктов, после переговоров в Женеве сократился до 19 положений. В частности, по сведениям Bloomberg, был исключен пункт о разморозке российских активов (возражения по этому поводу имеет Европа). Любое использование заблокированных активов и процентной прибыли от них Москва считает неправомерным и заявляет о готовности ответить на возможную конфискацию.

МИД Украины на фоне сообщения Bloomberg отметил, что у Киева есть понимание: вопросы мирного плана, касающиеся Евросоюза и НАТО, будут выведены в отдельный переговорный трек. Как пояснил представитель ведомства Георгий Тихий, позиция Украины состоит в том, чтобы не нарушить единство между партнерами.

«Уже в принципе есть понимание, что то, что касается ЕС и НАТО коллективно, будет выведено в отдельный трек. Это очень важно, мы это очень приветствуем», — сказал он.

Киев рассматривает американские мирные предложения как основу для работы, в которой есть роль Европы, добавил Тихий.

Москва пока «не видела никакого плана», а обсуждать документ через СМИ некорректно и невозможно, говорили в Кремле. «Мы не знаем, насколько это все достоверно и соответствует действительности», — пояснял пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, условия американского мирного плана по Украине представляются для России более приемлемыми, чем европейского. Он отметил, что проект будет подвергаться переработке не только со стороны Киева и его союзников, но и со стороны России.