«РБК-Украина» узнало, что новый план США не сокращает численность ВСУ
Новая версия плана США по урегулированию российско-украинского конфликта не предполагает ограничения численности ВСУ, пишет «РБК-Украина» со ссылкой на информированный источник.
«Слова об «ограничении на уровне 600 тыс.» были в принципе убраны. Вместо них есть слово «остается» — и далее предложение в измененной редакции. И слово «остается» не имеет ничего общего со словом «ограничивается», — пояснил собеседник.
Первоначально США предложили ограничить численность украинской армии 600 тыс. человек. После американо-украинских переговоров в Женеве, где некоторые позиции плана были скорректированы, Киев согласился установить лимит в 800 тыс. служащих, выяснила Financial Times. Это количество примерно совпадает с нынешней численностью украинской армии: в начале года солдат и офицеров было 880 тыс., рассказывал украинский президент Владимир Зеленский.
Новые условия мирной сделки почти целиком устроили Киев, за исключением нескольких деталей, выяснили Reuters и CBS. Белый дом подтвердил наличие «деликатных, но не непреодолимых деталей, которые необходимо урегулировать и которые потребуют дальнейших переговоров между Украиной, Россией и Соединенными Штатами».
Россия получила первый вариант мирной инициативы США. Президент Владимир Путин не исключил, что ту версию документа можно использовать как основу для мирного урегулирования. МИД России затем отметил, что ждет новую версию проекта сделки, которую США составят после диалога с Украиной и Европой.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили