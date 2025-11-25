«РБК-Украина» узнало, что новый план США не сокращает численность ВСУ

Сначала США предложили «ограничить» численность ВСУ, но после переговоров формулировку сильно поменяли, добавив слово «остается», утверждают в Киеве. В начале года в украинской армии служили 880 тыс. солдат и офицеров

Фото: Андрей Андриенко / пресс-служба 65-й отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины / Reuters

Новая версия плана США по урегулированию российско-украинского конфликта не предполагает ограничения численности ВСУ, пишет «РБК-Украина» со ссылкой на информированный источник.

«Слова об «ограничении на уровне 600 тыс.» были в принципе убраны. Вместо них есть слово «остается» — и далее предложение в измененной редакции. И слово «остается» не имеет ничего общего со словом «ограничивается», — пояснил собеседник.

Первоначально США предложили ограничить численность украинской армии 600 тыс. человек. После американо-украинских переговоров в Женеве, где некоторые позиции плана были скорректированы, Киев согласился установить лимит в 800 тыс. служащих, выяснила Financial Times. Это количество примерно совпадает с нынешней численностью украинской армии: в начале года солдат и офицеров было 880 тыс., рассказывал украинский президент Владимир Зеленский.

Новые условия мирной сделки почти целиком устроили Киев, за исключением нескольких деталей, выяснили Reuters и CBS. Белый дом подтвердил наличие «деликатных, но не непреодолимых деталей, которые необходимо урегулировать и которые потребуют дальнейших переговоров между Украиной, Россией и Соединенными Штатами».

Россия получила первый вариант мирной инициативы США. Президент Владимир Путин не исключил, что ту версию документа можно использовать как основу для мирного урегулирования. МИД России затем отметил, что ждет новую версию проекта сделки, которую США составят после диалога с Украиной и Европой.