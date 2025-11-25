Киев раскрыл, какие пункты о России были удалены из мирного плана США

Бевз: из мирного плана по Украине удалили пункты об отношениях России и США

Из мирного плана США исключили пункты об отношениях с Россией, а также остальные, не касающиеся Украины, рассказал украинский участник переговоров. Reuters утверждает, что Киев согласился на новый вариант соглашения

Проект мирного урегулирования российско-украинского конфликта лишился пунктов, касающихся отношений России и США, заявил Associated Press советник главы офиса президента Александр Бевз. Он принял участие в женевских переговорах США и Украины, касающихся плана.

«[Документ] будет продолжать меняться. Можем подтвердить, что он был сокращен, чтобы убрать пункты, не относящиеся к Украине, исключить дублирование и в целях редактирования», — сказал Бевз.

Он вместе с тем опроверг сведения, что пункт сократили с первоначальных 28 до 19 пунктов.

Днем ранее Бевз отметил, что прежде обсуждавшийся американский план пунктов фактически перестал существовать. «Часть пунктов была изъята, часть — изменена. Ни одно замечание украинской стороны не осталось без реакции», — пояснил он.

По информации Financial Times, Киев согласился ограничить численность ВСУ 800 тыс. служащими (по сравнению с 600 тыс. в первоначальном плане). Politico утверждало, что план лишился девяти пунктов, изменения претерпели условия о передаче Донбасса под контроль России, а также «другие деликатные вопросы, касающиеся территории Украины».

Как выяснили Reuters и CBS, украинская делегация согласилась с основными положениями мирного плана за исключением некоторых деталей.

Кремль получил первоначальный вариант соглашения. Президент Владимир Путин допустил, что этот план может стать основой для мирного урегулирования. МИД России сообщил об ожидании от американской стороны промежуточного варианта сделки, который США составили после диалога с Украиной и Европой.