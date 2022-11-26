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Минобороны сообщило об уничтожении склада снарядов для HIMARS в Запорожье

Минобороны: в Запорожской области уничтожен склад боеприпасов для РСЗО HIMARS
Склад находился около поселка Кушугум в 3,5 км к югу от Запорожья. Город находится под контролем Киева

Минобороны сообщило об уничтожении склада снарядов для HIMARS в Запорожье
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Российские военные в Запорожской области уничтожили склад, на котором хранились боеприпасы для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщило в телеграм-канале Минобороны.

«В районе населенного пункта Кушугум Запорожской области уничтожен склад боеприпасов реактивной системы залпового огня HIMARS», — отметили в ведомстве.

Кушугум — поселок городского типа на левом берегу Днепра примерно в 3,5 км к югу от города Запорожье, который контролирует Киев.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы военные поразили две установки реактивной системы залпового огня «Град» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это произошло возле села Липцы Харьковской области, уточнили в Минобороны.

High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) — американская реактивная система залпового огня на колесном шасси, разработанная в 2000 году. Всего с 2003 года было выпущено 540 таких систем. Масса HIMARS составляет 16 т, запас хода — 480 км. РСЗО оснащена шестью 227-мм пусковыми установками, может применять неуправляемые и управляемые реактивные снаряды и ракеты, в том числе дальнобойные ATACMS (до 300 км).

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Первые РСЗО HIMARS поступили в украинские войска в конце июня. С тех пор Минобороны не раз сообщало об уничтожении этих комплексов и складов боеприпасов для них. Власти граничащих в Украиной регионов регулярно заявляют об обстрелах населенных пунктов из этих РСЗО.

Реактивные системы залпового огня HIMARS на Украину поставляют Соединенные Штаты. Они же передают государству снаряды. В августе замглавы Пентагона Колин Каль сообщил, что США уже передали Украине 16 РСЗО из более чем 20 обещанных. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк, в свою очередь, отмечал, что Украина хотела бы получить 50 систем HIMARS, так как это «полностью изменило бы ход [боевых действий]».

Россия критикует поставки оружия западными странами на Украину. Кремль настаивает, что эти действия не помешают Москве достичь своих целей и лишь затянут конфликт.

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Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
РСЗО «HIMARS» Запорожская область склад боеприпасов Минобороны
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