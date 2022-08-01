Минобороны заявило об уничтожении в Харькове двух установок HIMARS

Установка реактивной системы залпового огня HIMARS, архивное фото (Фото: Sgt. James Hobbs / Global Look Press)

Министерство обороны России объявило об уничтожении в Украине сразу двух пусковых установок реактивной системы залпового огня HIMARS. По данным ведомства, поставленные из США установки были уничтожены при нанесении удара по Харькову.

Кроме того, как сообщает Минобороны, в Одесской области была уничтожена пусковая установка комплекса Harpoon.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

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