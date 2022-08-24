В Киеве сочли передачу 50 HIMARS условием для изменения хода спецоперации

Передача Киеву 50 реактивных систем залпового огня HIMARS на сумму $200 млн может изменить ход военных действий на Украине, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в Twitter.

«1 система HIMARS — $4 млн. 50 систем — $200 млн + боеприпасы. <...> Это не огромная сумма денег, но нечто такое, что полностью изменило бы ход [боевых действий]», — написал он.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве США сообщало, что 24 августа Вашингтон объявит об очередном пакете помощи Киеву на сумму $3 млрд, что станет крупнейшим из всех предыдущих траншей. По информации Associated Press, деньги пойдут на финансирование контрактов на дроны и другие вооружения, которые позволят Киеву укрепить оборону в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

AP отмечает, что предыдущие поставки оружия были направлены на удовлетворение неотложных военных нужд Украины и включали вооружения, которые уже есть на складах Пентагона и могут быть отправлены в кратчайшие сроки.

США поставляют Украине РСЗО HIMARS с начала лета. Всего Пентагон пообещал передать Украине 20 таких установок, 16 из них уже прибыли в страну. Как отметили в Вашингтоне, перед этим Киев заверил, что не будет использовать системы для ударов по российской территории.

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Утром 2 августа глава российского Минобороны Сергей Шойгу доложил о том, что с начала военной операции на Украине было уничтожено шесть установок HIMARS. В Пентагоне эту информацию не подтвердили, указав, что украинские военные продолжают использовать каждую из РСЗО, которые им поставили США и союзники. 13 августа в Минобороны заявили, что уничтожили еще одну установку.