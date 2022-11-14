В ЛНР сообщили о повреждении школы при обстреле пригорода Луганска

Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Global Look Press

Украинские военные обстреляли пригород Луганска из реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщил ТАСС офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Повреждены школа, железнодорожная станция и жилые дома.

«По предварительной информации, в результате удара получили повреждения школа, железнодорожная станция Меловая (находится в селе Сабовка. — РБК), имеются частичные разрушения частного сектора», — рассказал Марочко. В своем телеграм-канале он отметил, что удар был совершен с максимально допустимого расстояния по характеристикам ракет M31, которые используют ВСУ: их дальность, по словам Марочко, составляет 84 км.

В отчете представительства ЛНР в СЦКК говорится, что за прошедшие сутки ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS и «Град» город Рубежное, поселок Нижняя Дуванка и село Сабовка. При обстреле в Нижней Дуванке поврежден жилой дом.

В ночь с 13 на 14 ноября представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник сообщил о серии сильных взрывов и работе ПВО в Луганске. Как уточнил корреспондент ТАСС, один мощный взрыв произошел в южной части города и еще несколько — в центральной.