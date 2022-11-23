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Военная операция на Украине ,  
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Глава Коми заявил, что ВСУ шесть раз ударили по его колонне из HIMARS

Глава Республики Коми Уйба рассказал, что по его автоколонне шесть раз ударили из HIMARS
Владимир Уйба
Владимир Уйба (Фото: Павел Львов / РИА Новости)

Украинские военнослужащие шесть раз ударили по автоколонне губернатора Коми Владимира Уйбы из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в ЛНР, об этом он сообщил на встрече с семьями участников военной операции, видео мероприятия опубликовано на сайте правительства республики.

Уйба пояснил, что приезжал в зону военных действий под Кременной, чтобы привезти военнослужащим экипировку. «Мы вчера пока перемещались, по нам шесть раз ударили «Хаймерсами». Шесть раз! Мы ехали, у нас же два автобуса огромных, набитых обмундированием, и два джипа. И вот по нашей колонне шесть раз «Хаймерсами» били, потому что мы цель такая нарядная», — рассказал губернатор.

Он не уточнил, попали ли снаряды по колонне и какие повреждения были получены.

25 октября помощник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев сообщил, что российская армия нанесла вблизи населенных пунктов Кременная и Сватово «сокрушительный удар по наемническим войскам». Днем позже он заявил, что в этом районе ведутся самые ожесточенные бои в ЛНР.

29 октября представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил, что российские военные отбили попытку ВСУ прорваться к дороге Сватово — Кременная. В середине ноября «РИА Новости» сообщило, что российские разведчики из группировки «Отважные» при помощи артиллерии и дронов вынудили украинских военных оставить позиции на кременском направлении в Донбассе. По данным агентства, ВС России уничтожили бронетехнику ВСУ.

Теги
Республика Коми Владимир Уйба РСЗО «HIMARS» ВСУ
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