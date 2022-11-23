Глава Республики Коми Уйба рассказал, что по его автоколонне шесть раз ударили из HIMARS

Глава Коми заявил, что ВСУ шесть раз ударили по его колонне из HIMARS

Владимир Уйба (Фото: Павел Львов / РИА Новости)

Украинские военнослужащие шесть раз ударили по автоколонне губернатора Коми Владимира Уйбы из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в ЛНР, об этом он сообщил на встрече с семьями участников военной операции, видео мероприятия опубликовано на сайте правительства республики.

Уйба пояснил, что приезжал в зону военных действий под Кременной, чтобы привезти военнослужащим экипировку. «Мы вчера пока перемещались, по нам шесть раз ударили «Хаймерсами». Шесть раз! Мы ехали, у нас же два автобуса огромных, набитых обмундированием, и два джипа. И вот по нашей колонне шесть раз «Хаймерсами» били, потому что мы цель такая нарядная», — рассказал губернатор.

Он не уточнил, попали ли снаряды по колонне и какие повреждения были получены.

25 октября помощник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев сообщил, что российская армия нанесла вблизи населенных пунктов Кременная и Сватово «сокрушительный удар по наемническим войскам». Днем позже он заявил, что в этом районе ведутся самые ожесточенные бои в ЛНР.

29 октября представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник заявил, что российские военные отбили попытку ВСУ прорваться к дороге Сватово — Кременная. В середине ноября «РИА Новости» сообщило, что российские разведчики из группировки «Отважные» при помощи артиллерии и дронов вынудили украинских военных оставить позиции на кременском направлении в Донбассе. По данным агентства, ВС России уничтожили бронетехнику ВСУ.