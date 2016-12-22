Российский МИД вызовет поверенного в делах Украины

Причина, как сказала представитель российского МИДа, — произошедшие накануне в Керченском проливе «агрессивные и провокационные действия»

Руслан Нимчинский (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Временный поверенный в делах Украины в России Руслан Нимчинский будет вызван в понедельник в российское Министерство иностранных дел, сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

«В Министерство иностранных дел Российской Федерации будет вызван временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации. Опять же поводом для этого вызова являются агрессивные и провокационные действия украинской стороны», — сказала она.

Захарова в ходе эфира также подчеркнула, что Россия первой обратилась в Совет Безопасности ООН с просьбой созвать экстренное заседание. «Такое заседание сегодня будет проведено ориентировочно в 19:00 по московскому времени», — добавила она.

«Речь уже идет не просто о несоблюдении Украиной правовых норм, а о спланированной провокации и агрессивных действиях. Как мы понимаем, эта провокация и весь комплекс провокационных действий готовились заранее», — сказала Захарова.

Она добавила, что с Украины поступают данные о планах «радикалов штурмовать российское посольство». В связи с этим Москва требует от Киева обеспечить безопасность диппредставительств «во избежание тяжелейших последствий».

Отношения между Москвой и Киевом обострились из-за задержания российскими пограничниками трех украинских кораблей, которые следовали из Черного моря в Азовское. Россия настаивает, что украинцы заранее не подали заявку о проходе судов и, следовательно, незаконно пересекли государственную границу. Украинские военные не отреагировали на требования остановиться, и российская сторона открыла по ним огонь, сообщили в ФСБ. По данным Москвы, ранено трое украинских военнослужащих.

Президент Украины Петр Порошенко ночью провел экстренное заседание Совета нацбезопасности и обороны, на котором было принято решение объявить в стране военное положение. Украинский лидер потребовал от России отпустить задержанных военнослужащих и вернуть корабли.

Решение ввести военное положение должна одобрить Верховная рада, которая соберется на экстренное заседание позднее в понедельник, 26 ноября.