Порошенко потребовал от России вернуть военных моряков и корабли

Президент Украины также призвал Москву разрядить ситуацию в Азовском море, в результате которой три украинских корабля были задержаны погранслужбой ФСБ

Петр Порошенко (Фото: Михаил Маркив / ТАСС)

Президент Украины Петр Порошенко потребовал от России немедленно освободить и передать Киеву задержанных в Керченском проливе украинских военнослужащих. Такое заявление он сделал в ходе прошедшего ночью заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), видеозапись опубликована в Twitter главы государства.

«Я обращаюсь к руководству Российской Федерации с требованием немедленно освободить украинских военнослужащих, которые в нарушение международного права были грубо задержаны и судьба которых не известна. Мы требуем срочно их передать украинской стороне с кораблями. Мы требуем деэскалации ситуации как в Азовском море, так и по другим направлениям», — сказал Порошенко.

По итогам заседания президент Украины и СНБО решили ввести на Украине военное положение на 60 суток. Утвердить это решение должна Верховная рада. Как передает «112 Украина», парламент соберется на внеочередное заседание в понедельник в 16:00 по киевскому времени (17:00 мск). Вооруженные силы Украины уже приведены в полную боеготовность.

Конфликт России и Украины в Керченском проливе. Главное Политика

Россия утверждает, что три украинских военных корабля утром в воскресенье, 25 ноября, вошли в ее территориальные воды без предварительного уведомления и двигались в сторону Керченского пролива, несмотря на требования российских властей остановиться. Движение по проливу для гражданских судов было закрыто, Россия отправила пограничный корабль, который протаранил один из украинских кораблей. Вечером в воскресенье ВМС Украины заявили, что россияне обстреляли корабли.

Украинские корабли были в итоге задержаны и сейчас находятся в порту Керчи.

Москва назвала произошедшее провокацией. Замминистра иностранных дел Григорий Карасин связал ситуацию с президентскими выборами на Украине (должны пройти в марте 2019 года). Он также сказал, что Киев намерен добиться ужесточения санкций против Москвы.