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Путин подписал указ о создании координационного совета по спецоперации

Путин подписал указ о координационном совете для обеспечения потребностей спецоперации
Всего в координационный совет по спецоперации вошли 19 человек. Среди них — Шойгу, Нарышкин, Бортников и Золотов. Заместителями Мишустина в нем будут Григоренко и Мантуров
Фото: Минобороны РФ / ТАСС
Фото: Минобороны РФ / ТАСС

Президент Владимир Путин подписал указ о создании координационного совета при правительстве для обеспечения потребностей спецоперации на Украине. Документ опубликован на портале правовой информации.

В состав координационного совета вошли 19 человек. Возглавит его премьер-министр Михаил Мишустин, а его заместителями будут вице-премьеры Дмитрий Григоренко и Денис Мантуров.

В совет также вошли:

  • глава Минобороны Сергей Шойгу;
  • глава ФСБ Александр Бортников;
  • директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин;
  • глава Росгвардии Виктор Золотов;
  • глава МВД Владимир Колокольцев;
  • глава МЧС Александр Куренков;
  • вице-премьеры Татьяна Голикова, Александр Новак, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко;
  • помощник президента Максим Орешкин;
  • руководитель Федеральной налоговой службы Денис Егоров;
  • руководитель Главного управления специальных программ президента Александр Линец;
  • глава Минэкономразвития Максим Решетников;
  • глава Минфина Антон Силуанов;
  • мэр Москвы Сергей Собянин.

Материал дополняется.
 

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Виктория Полякова Виктория Полякова
координационный совет Владимир Путин Михаил Мишустин Военная операция на Украине
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