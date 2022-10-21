Путин подписал указ о создании координационного совета по спецоперации
Путин подписал указ о координационном совете для обеспечения потребностей спецоперации
Всего в координационный совет по спецоперации вошли 19 человек. Среди них — Шойгу, Нарышкин, Бортников и Золотов. Заместителями Мишустина в нем будут Григоренко и Мантуров
Президент Владимир Путин подписал указ о создании координационного совета при правительстве для обеспечения потребностей спецоперации на Украине. Документ опубликован на портале правовой информации.
В состав координационного совета вошли 19 человек. Возглавит его премьер-министр Михаил Мишустин, а его заместителями будут вице-премьеры Дмитрий Григоренко и Денис Мантуров.
В совет также вошли:
- глава Минобороны Сергей Шойгу;
- глава ФСБ Александр Бортников;
- директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин;
- глава Росгвардии Виктор Золотов;
- глава МВД Владимир Колокольцев;
- глава МЧС Александр Куренков;
- вице-премьеры Татьяна Голикова, Александр Новак, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко;
- помощник президента Максим Орешкин;
- руководитель Федеральной налоговой службы Денис Егоров;
- руководитель Главного управления специальных программ президента Александр Линец;
- глава Минэкономразвития Максим Решетников;
- глава Минфина Антон Силуанов;
- мэр Москвы Сергей Собянин.
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