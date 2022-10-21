Путин подписал указ о создании координационного совета по спецоперации

Всего в координационный совет по спецоперации вошли 19 человек. Среди них — Шойгу, Нарышкин, Бортников и Золотов. Заместителями Мишустина в нем будут Григоренко и Мантуров

Фото: Минобороны РФ / ТАСС

Президент Владимир Путин подписал указ о создании координационного совета при правительстве для обеспечения потребностей спецоперации на Украине. Документ опубликован на портале правовой информации.

В состав координационного совета вошли 19 человек. Возглавит его премьер-министр Михаил Мишустин, а его заместителями будут вице-премьеры Дмитрий Григоренко и Денис Мантуров.

В совет также вошли:

глава Минобороны Сергей Шойгу;

глава ФСБ Александр Бортников;

директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин;

глава Росгвардии Виктор Золотов;

глава МВД Владимир Колокольцев;

глава МЧС Александр Куренков;

вице-премьеры Татьяна Голикова, Александр Новак, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко;

помощник президента Максим Орешкин;

руководитель Федеральной налоговой службы Денис Егоров;

руководитель Главного управления специальных программ президента Александр Линец;

глава Минэкономразвития Максим Решетников;

глава Минфина Антон Силуанов;

мэр Москвы Сергей Собянин.

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