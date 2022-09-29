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В магазинах военной одежды зафиксировали рост спроса на фоне мобилизации

В магазинах, которые продают военную экипировку, после объявления в России частичной мобилизации увеличилось число посетителей, в некоторых фиксируется недостаток товаров, пишет «Коммерсантъ».

Московский магазин «Гард» сообщил газете, что за последнюю неделю поток клиентов там вырос на 35-40%. При этом в магазине добавили, что рост ажиотажа в начале осени наблюдался и ранее, поскольку на это время приходится период закупок у студентов военных вузов.

В воронежском магазине «Ъ» рассказали, что наиболее популярными товарами стали зимняя обувь, спальные мешки, шапки, маски, тактические перчатки, одежда из водоотталкивающих материалов и флиса.

Также газета изучила сайты некоторых онлайн-магазинов: там предупреждают, что некоторые товары могут отсутствовать, кроме того, возможны задержки при обработке и доставке заказов.

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Фото:Анатолий Ломохов / Global Look Press

Кроме того, пишет «Коммерсантъ», с ростом спроса на некоторые товары столкнулись аптеки. Два источника «Ъ» на фармрынке заявили, что покупатели приходят с выданными, по их словам, в военкоматах списками лекарств и медизделий. В них входят, например, противовирусные и анальгетики, а также различные кровоостанавливающие средства. Один из собеседников газеты отметил, что в аптеках быстро закончились жгуты и перевязочные материалы, но их дефицита пока нет.

26 сентября глава Бурятии Алексей Цыденов писал в своем телеграм-канале, что мобилизованные пожаловались ему на рост цен на «спецодежду, обмундирование, снаряжение в магазинах». Цыденов попросил продавцов «вернуть цены назад» и не «наживаться», иначе им «придется самим готовиться к мобилизации».

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10 главных вопросов о частичной мобилизации
Политика
Фото:Алексей Мальгавко / Reuters

В других регионах сообщали, что власти будут закупать экипировку и другие необходимые вещи для мобилизованных. Нижегородский губернатор Глеб Никитин отмечал, что в комплект от области войдут спальный мешок, теплые вещи, аптечка, предметы первой необходимости и др. Глава Чувашии Олег Николаев указывал, что в стране появился дефицит товаров, необходимых военным, а сама республика вынуждена делать закупки у других регионов, так как в регионе нет своих военторгов.

При этом в соцсетях распространялись сообщения о том, что родственники мобилизованных вынуждены сами покупать им все необходимое. Например, телеграм-канал «Осторожно, новости» публиковал списки, где были перечислены необходимые вещи: от нательного белья и предметов гигиены до рюкзаков и камуфляжа.

Теги
частичная мобилизация мобилизация экипировка военная форма
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