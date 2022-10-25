Путин призвал не прятаться за формальностями в условиях спецоперации
Владимир Путин призвал власти не прятаться за формальностями в условиях спецоперации
Владимир Путин призвал «не прятаться за формальностями и стандартными бюрократическими процедурами» при работе властей в условиях СВО. Об этом он заявил в ходе заседания координационного совета по обеспечению потребностей войск.
По словам президента, недостаточно идти проторенной дорогой и взаимодействовать с узким кругом привычных производителей.
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