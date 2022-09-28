Нижний Новгород закупит для мобилизованных шапки, спальники и экипировку

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Правительство Нижегородской области решило дополнительно снабдить мобилизованных жителей вещами первой необходимости, сообщил губернатор региона Глеб Никитин в Telegram.

«Акцент делаем на экипировке, важной для личного комфорта. В комплект войдут: спальный мешок, пенки, теплые вещи (шапки, перчатки, носки), телефоны (в соответствии с рекомендациями), сухпаек, аптечка и другие предметы первой необходимости», — написал он.

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября, спустя семь месяцев спецоперации на Украине. Минобороны объяснило, что под призыв попадут россияне, которые служили в армии, имеют боевой опыт или востребованную военно-учетную специальность. По закону, повестку должны вручить лично в руки. Те, кто еще не получил ее, могут выезжать за пределы России.

Мобилизованные получат необходимые вещи для несения службы, сообщал правительственный портал «Объясняем.рф». Однако они могут взять с собой предметы личной гигиены, термобелье, батарейки, фонарик, походную сидушку, подшлемник, тактические перчатки, химическую грелку, мультитул и другие элементы экипировки.

