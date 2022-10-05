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Власти назвали незаконным требование к мобилизованным закупать экипировку

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Заставлять мобилизованного самостоятельно покупать экипировку незаконно. Об этом говорится на правительственном портале «Объясняем.РФ».

В случае если мобилизованных просят самостоятельно купить экипировку, граждане могут пожаловаться военкому по месту призыва или командиру воинской части.

При этом на службу разрешено брать следующее:

  • предметы личной гигиены;
  • термобелье, тактические перчатки и подшлемник;
  • батарейки и фонарик;
  • химическую грелку и мультитул (многофункциональный компактный инструмент).

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Фото:Донат Сорокин / ТАСС

На прошлой неделе газета «Коммерсантъ» обратила внимание на возросший спрос в магазинах, которые продают военную экипировку. Спрос повысился после объявления президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации в рамках специальной военной операции.

Ранее в соцсетях распространялись сообщения о том, что родственники мобилизованных вынуждены сами покупать им все необходимое. Например, телеграм-канал «Осторожно, новости» публиковал списки, где были перечислены необходимые вещи: от нательного белья и предметов гигиены до рюкзаков и камуфляжа.

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Московский магазин «Гард» сообщил газете, что за последнюю неделю поток клиентов там вырос на 35–40%. При этом в магазине добавили, что рост ажиотажа в начале осени наблюдался и ранее, поскольку на это время приходится период закупок у студентов военных вузов.

В воронежском магазине «Ъ» рассказали, что наиболее популярными товарами стали зимняя обувь, спальные мешки, шапки, маски, тактические перчатки, одежда из водоотталкивающих материалов и флиса.

Теги
частичная мобилизация экипировка Минобороны Военная операция на Украине
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