Власти назвали незаконным требование к мобилизованным закупать экипировку
Заставлять мобилизованного самостоятельно покупать экипировку незаконно. Об этом говорится на правительственном портале «Объясняем.РФ».
В случае если мобилизованных просят самостоятельно купить экипировку, граждане могут пожаловаться военкому по месту призыва или командиру воинской части.
При этом на службу разрешено брать следующее:
- предметы личной гигиены;
- термобелье, тактические перчатки и подшлемник;
- батарейки и фонарик;
- химическую грелку и мультитул (многофункциональный компактный инструмент).
На прошлой неделе газета «Коммерсантъ» обратила внимание на возросший спрос в магазинах, которые продают военную экипировку. Спрос повысился после объявления президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации в рамках специальной военной операции.
Ранее в соцсетях распространялись сообщения о том, что родственники мобилизованных вынуждены сами покупать им все необходимое. Например, телеграм-канал «Осторожно, новости» публиковал списки, где были перечислены необходимые вещи: от нательного белья и предметов гигиены до рюкзаков и камуфляжа.
Московский магазин «Гард» сообщил газете, что за последнюю неделю поток клиентов там вырос на 35–40%. При этом в магазине добавили, что рост ажиотажа в начале осени наблюдался и ранее, поскольку на это время приходится период закупок у студентов военных вузов.
В воронежском магазине «Ъ» рассказали, что наиболее популярными товарами стали зимняя обувь, спальные мешки, шапки, маски, тактические перчатки, одежда из водоотталкивающих материалов и флиса.