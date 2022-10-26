Токаев назвал один президентский срок «заслоном» от узурпации власти
Однократный семилетний срок для президента Казахстана придаст «динамику процессу обновления» власти и одновременно будет «заслоном» для попыток монополизации власти. Такое мнение выразил действующий президент страны Касым-Жомарт Токаев, выступая в рамках своей предвыборной кампании в Республиканском общественном штабе, передает казахстанский новостной портал «Экспресс К».
«Однократный семилетний срок президентства придаст новое качество и динамику процессу обновления в обществе и государстве, создаст надежный заслон попыткам монополизации и даже узурпации власти», — сказал Токаев.
По его словам, «кардинальные изменения» в избирательной системе Казахстана обеспечат участие граждан в формировании «подлинно народных» маслихатов (местных представительных органов) и парламента страны. Эффективная система местного управления будет сформирована через прямые выборы акимов городов и районов.
20 ноября в Казахстане пройдут внеочередные выборы президента страны. Провести их предложил сам Токаев в начале сентября.
Внеочередные выборы в Казахстане необходимы «для успешной реализации кардинальных и всесторонних реформ на пути построения справедливого Казахстана», для чего, по словам Токаева, президенту нужно заручиться «новым мандатом доверия населения». Тогда же Токаев предложил ограничить президентский срок семью годами и запретить переизбрание президента. Предложение Токаева об одном семилетнем сроке поддержал парламент.
До этого президент Казахстана избирался сроком на пять лет, количество сроков было ограничено поправками в Конституцию, которые установили ограничение в два президентских срока.
Внеочередные выборы в мажилис (нижняя палата парламента Казахстана) и маслихаты пройдут в 2023 году.
Сам Токаев получил президентский пост в 2019 году, после того, как первый глава государства Нурсултан Назарбаев ушел в отставку после почти 30 лет у власти. Сначала он был временно исполняющим обязанности президента страны, затем победил на выборах президента, набрав более 70% голосов избирателей. Если Токаев победит на грядущих президентских выборах, его новый семилетний срок истечет в 2029 году, спустя 10 лет после того, как он победил на первых выборах.
В январе 2022 года в Казахстане вспыхнули протесты. Участники выдвигали экономические и политические требования. Одним из политических требований было исключение Назарбаева из политики. Во время беспорядков, в которые переросли протесты в Алма-Ате, были захвачены местный аэропорт и здания администраций, разграблены магазины.
По данным Генпрокуратуры, в результате протестов погибли 230 человек. После подавления протестов три зятя первого президента, его племянник и другие родственники лишились занимаемых должностей.
Сам Назарбаев лишился пожизненного председательства в Ассамблее народа Казахстана (АНК) и Совете безопасности. Еще он перестал быть главой правящей партии «Нур Отан», которую позже переименовали в «Аманат».