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Парламент Казахстана одобрил однократный семилетний президентский срок

Парламент Казахстана одобрил семилетний президентский срок и переименование столицы
Обе поправки вошли в пакет изменений в Конституцию страны. Сейчас президент может находиться у власти два пятилетних срока, а столица называется Нур-Султаном в честь первого президента, ей снова хотят вернуть название Астана
Виды&nbsp;Нур-Султана
Виды Нур-Султана (Фото: Руслан Шамуков / ТАСС)

Депутаты обеих палат казахстанского парламента — Сената и Мажилиса — одобрили поправки о семилетнем президентском сроке и переименовании названия столицы страны из Нур-Султана в Астану, передает корреспондент Tengrinews.

Президентский срок в Казахстане сейчас составляет пять лет, глава государства может переизбираться на второй срок. Этой осенью в стране пройдут внеочередные выборы главы государства, объявляя о них, президент Касым-Жомарт Токаев предложил изменить президентские сроки.

Токаев ранее также одобрил идею переименования Нур-Султана, которую выдвинули в парламенте страны. Обе поправки содержатся в законопроекте об изменениях в Конституции страны. Для утверждения решения закон должен подписать глава государства.

Столичные депутаты на публичных слушаниях уже поддержали инициативу о переименовании Нур-Султана обратно в Астану. Кроме того, предложение поддержали члены ономастической комиссии (ономастика — раздел лингвистики, изучающий имена собственные).

Нур-Султан неоднократно за свою историю менял названия. Изначально город назывался Акмолинском, во второй половине XX века его переименовали в Целиноград, а в 1992 году — в Акмолу. Шесть лет спустя сюда решили перенести столицу из Алма-Аты, поэтому Акмолу переименовали в Астану (в переводе с казахского языка «столица»).

Последнее переименование произошло в 2019 году. Тогда Токаев предложил назвать столицу в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который в это время ушел в отставку.

В январе этого года в стране прошли протесты, участники которых выступали в том числе и против Назарбаева, который носил титул елбасы (лидера нации) и возглавлял Совет безопасности страны. С этого поста его в итоге сместил Токаев, а в апреле стало известно, что Назарбаева после внесения изменений в Основной закон лишат статуса елбасы, но он сохранит роль основателя государства и привилегии, полагающиеся ему как любому другому бывшему президенту Казахстана.

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