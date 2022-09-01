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Токаев объявил о внеочередных выборах президента и экономических реформах

В Казахстане пройдут президентские и парламентские выборы, а участников январских протестов амнистируют, сообщил президент. Также в стране в следующем году будет новый Налоговый кодекс
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил провести внеочередные выборы главы государства этой осенью. Об этом он заявил в послании народу страны, передает NUR.

«Этой осенью я предлагаю провести внеочередные президентские выборы. Для успешной реализации кардинальных и всесторонних реформ на пути построения справедливого Казахстана необходим новый мандат доверия населения», — сказал он.

Токаев также предложил ограничить президентский мандат одним сроком в семь лет и запретить переизбрание.

Другие заявления Токаева из послания:

  • в 2023 году пройдут выборы в мажилис и маслихаты; 
  • для участников январских протестов, кроме организаторов беспорядков и обвиняемых в госизмене и попытке насильственной смены власти, объявляется амнистия;
  • «новый экономический курс», который включает отказ от вмешательства государства в ценообразование, обязательство для связанных друг с другом субъектов рынка получать разрешение на экономическую концентрацию, новый налоговый кодекс в 2023 году

Материал дополняется. 

Теги
Касым-Жомарт Токаев выборы президента
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