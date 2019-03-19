У Назарбаева очень высокий политический интеллект, и поэтому он решил начать процесс транзита власти заблаговременно, чтобы самому контролировать этот процесс и минимизировать риски конфликта в элитах, объясняет заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин. На решение могли повлиять несколько факторов, в том числе состояние здоровья главы государства, говорит эксперт: «Однако судить об этом с большей долей вероятности невозможно, учитывая, что эта информация очень закрыта».

«История Узбекистана оказалась поучительной, в Казахстане пришли к еще большему убеждению, что, если действующий правитель хочет обеспечить надежное преемничество и сохранение курса, он должен обеспечить это при своей жизни, контролировать этот процесс и руководить им», — говорит Дубнов. В сентябре 2016 года президент Ислам Каримов скончался, не успев публично назвать имя своего преемника; после нескольких дней борьбы элит пост президента занял Шавкат Мирзиеев, значительно пересмотревший политические принципы своего предшественника.

Даже после отставки Назарбаев останется самым влиятельным политиком в стране, солидарны оба эксперта. «Годами Назарбаев наблюдал за переходами власти в соседних странах. Очевидно, что он хотел избежать насильственной смены власти, как в Киргизии, и не хотел умереть на посту, как в Узбекистане, поэтому выбрал путь ухода и контроля за передачей власти», — полагает Эрика Марат, ассоциированный профессор College of International Security Affairs.

Что может елбасы По закону о первом президенте — лидере нации, разрабатываемые в стране инициативы по основным направлениям внутренней и внешней политики государства должны быть согласованы с елбасы. Инициативы елбасы по важнейшим вопросам государственного строительства, внутренней и внешней политики и безопасности страны подлежат обязательному рассмотрению соответствующими государственными органами и должностными лицами. Воспрепятствование законной деятельности елбасы, публичное оскорбление или иное посягательство на его честь и достоинство не допускаются и преследуются по закону.

Кто станет преемником Назарбаева

«Как основатель независимого казахстанского государства, вижу свою будущую задачу в обеспечении прихода к власти нового поколения руководителей, которые продолжат проводимые в стране преобразования», — сказал Назарбаев. В своем телеобращении он назвал имя нового главы государства — им стал председатель сената Касым-Жомарт Токаев. Вопрос преемственности власти решен конституционно, подчеркнул первый президент. Церемония передачи власти состоится 20 марта в построенной по решению первого президента новой столице страны — Астане. По Конституции, в случае досрочного ухода президента его полномочия на оставшийся (до плановых выборов) срок переходят к председателю сената.

Касым-Жомарт Токаев (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Очередные выборы должны пройти в Казахстане в 2020 году. Токаев одним из первых в мае прошлого года в интервью Би-би-си заявил, что в этих выборах Назарбаев принимать участие не будет.

Токаева​ Назарбаев охарактеризовал как «честного и ответственного» человека, «кому мы можем доверить управление Казахстаном» и который «поддерживает всецело проводимую политику внутри страны и вовне». Токаев — традиционный член списка преемников Назарбаева последние 15 лет.

Токаев имеет серьезную репутацию в мировом истеблишменте, уступающую по известности только Назарбаеву; у него репутация интеллектуала; он обладает всеми необходимыми для публичной персоны чертами — минимум скандалов и темных пятен в биографии; имеет репутацию равноудаленного от различных групп политика, последовательно поддерживающего Назарбаева, характеризует нового главу Казахстана работающий в стране пиар-консультант Александр Гнутов. По его замечанию, немаловажно, что Токаев является представителем Старшего жуза (наиболее влиятельное объединение родов в Казахстане), что важно для элит и политической культуры, особенно на время транзита, последовательно отказывается от личных амбиций, выступая в роли проводника политики Назарбаева.

«Токаев был министром, был премьером, причем достаточно жестким: в начале 2000-х годов он сумел склонить президента на свою сторону в борьбе с новым либеральным «Демократическим выбором Казахстана» во гл​аве с Мухтаром Аблязовым», — говорит Дубнов. Сила Токаева в том, что он конституционный преемник — это небывалый прецедент для Центральной Азии и серьезный козырь для усиления его имиджа на международном уровне, добавляет эксперт.

Впрочем, не факт, что в долгосрочной перспективе именно Токаев станет новым лидером страны, отметил Грозин: «Вопрос о том, станет ли Токаев кандидатом на президентских выборах и будет ли участвовать в реальной борьбе за пост преемника, остается открытым». «Не вижу серьезных оснований для возникновения на поверхности борющихся кланов. Уверен, что за то время, что прошло с момента перехода власти в Узбекистане, структуры, которые должны были обеспечить спокойный переход власти в Казахста​не, сделали все возможное, чтобы никакого волнения не было», — говорит Дубнов.

Видео: РБК

Транзит власти в Казахстане напоминает модель, которую использовал в Китае Дэн Сяопин, который ушел в тень, но сохранил за собой рычаги влияния на политику страны и определял окончательных преемников, полагает российский политолог Николай Миронов.

Второй президент Казахстана Касым-Жомарту Токаеву 65 лет. Его отец Кемель Токаев был известным в Казахстане писателем. В 1970 году окончил МГИМО, проходил практику в посольстве СССР в КНР. Работал в советских посольствах в Сингапуре и Пекине. В 1992 году Токаева назначили замминистра иностранных дел Казахстана, а в 1994-м он возглавил МИД республики. В 1999 году стал заместителем премьер-министра, а затем и премьер-министром Казахстана. Этот пост он занимал до 2002 года, затем подал в отставку и вернулся в МИД, где снова занял должность главы ведомства и оставался на ней до 2007 года. Был генеральным секретарем Конференции по разоружению ООН. В 2013 году стал председателем сената парламента Казахстана. Выступал за разоружение, ужесточение судебного преследования наркодилеров (вплоть до смертной казни), критиковал первоначальный вариант латинского алфавита для казахского языка.

Как отставка Назарбаева повлияет на политику Казахстана и его соседей

Политика Астаны не изменится, уверены российские политики. «Радикальных перемен во внешней и внутренней политике Казахстана точно не будет», — считает председатель международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.

Фактором, который делает радикальные перемены курса в стране маловероятными, является однородность казахстанской элиты, полагает Андрей Грозин. Как пояснил эксперт, отсутствие радикальных взглядов являлось одним из главных критериев отбора кадров в политическую верхушку страны: «В элите Казахстана сложно найти людей крайних взглядов — неважно, либеральных или консервативных, пророссийских или, скажем, прокитайских». Запрос на перемены в обществе, по его словам, тоже довольно низок. «Курс Казахстана, в том числе внешнеполитический, меняться не будет — Россия останется главным союзником. Казахстан не будет брать курс на выход ни из Евразийского экономического союза, ни из ОДКБ», — уверен Дубнов.

Опыт транзита власти в Казахстане может быть учтен в России, считает первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. По его словам, в аналитической среде ведутся активные разговоры о вероятности создания Госсовета на основе Совета безопасности, и в этом контексте кейс Казахстана может быть актуален.

В то же время, отметил Макаркин, транзит власти в России почти наверняка будет отличаться от формата, который был применен в Казахстане, в том числе по причине разной политической стилистики Владимира Путина и Назарбаева. Во-первых, если полномочия Совета безопасности будут усилены, то это будет сделано на безвременной основе, сказал эксперт. Во-вторых, Путину несвойственны такие неожиданные шаги, как, например, уход с поста раньше срока.